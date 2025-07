E

l día de hoy, solamente siendo un absoluto irresponsable me atrevería a manejar un automóvil, o simplemente a usar cubiertos para atacar mi aguja norteña. Éste es uno de mis días en los que se agolpan las cosas que salen mal. Sábados y domingos tecleo en la compu la columneta y a tiro por viaje la máquina no sólo no me hace caso, sino que frecuentemente ni siquiera responde al calambre que le llega por medio del switch para indicarle que a partir de ese momento está bajo mi autoridad. El día de hoy es un buen ejemplo de ello.

Sobre las recientes acciones de los miembros del BRICS, yo seleccioné varias notas de sus defensores y sus detractores. Veamos algunas:

Carlos Slim sostiene: aplicar un impuesto a las grandes fortunas inhibiría la inversión, lo que impediría que la economía crezca a tasas de interés superiores a 3 por ciento y que suba el ingreso promedio. El chiste es que el capital que se tenga se invierta y se dé empleo y se trabaje y se genere actividad económica. El magnate mexicano, según Jéssika Becerra, agregó: si en cuatro sexenios la economía mexicana crece 5 por ciento anual, el ingreso promedio sería de 36 mil dólares, es decir el triple de lo que es . ¿Se puede aspirar a más que unos dólares?

El maestro José Blanco disiente, y sin miedo a represalias como la descompostura constante de su teléfono, expresa su opinión: “Para México la sociedad gringa y su gobierno resultan nefastos. Haya o no haya acuerdo ahora, no tenemos que transigir con ellos para siempre. Menos aún si, como ocurre, muchos de los gestos furibundos de EU son expresión de su muerte en curso como poder dominante(…) Mientras el futuro del mundo está en plena construcción, no debería haber duda alguna, se llama BRICS, se llama China, se llama mundo multipolar”.