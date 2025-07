H

asta hace poco más de un año, aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México era una riesgosa aventura. Si estaba saturado –y casi siempre estaba– la torre de control giraba instrucciones al piloto del avión para que permaneciera dando vueltas hasta que se abriera un espacio para descender. Muchas veces había turbulencia fuerte y era una experiencia horrible para los pasajeros. En ocasiones, la instrucción fue que aterrizara en Acapulco por el tiempo que fuera necesario. Así ocurrió durante muchos años, y hay que abonar a la destreza de controladores aéreos y pilotos que no se hubiera registrado un accidente.

Esta situación comenzó a cambiar cuando las autoridades tomaron la decisión de mover los vuelos de carga del aeropuerto Benito Juárez al AIFA. Dieron aviso a las aerolíneas, incluso una prórroga para que hicieran los ajustes necesarios. Hoy día el campo aéreo de Zumpango mueve más de 800 mil toneladas de carga al año y ocupa el primer lugar en el sector. También ha mejorado el transporte de pasajeros; 6.3 millones de personas lo utilizaron el año anterior, pero todavía falta mucho. Su incipiente éxito lo ha puesto en la mira del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, designado por Trump, que reclama que les hayan quitado a algunas compañías su lugar en el aeropuerto Benito Juárez. A ver que se les ocurre la próxima semana.

