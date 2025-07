Por medio de la presente queremos hacer un reconocimiento al Instituto Coapa por su compromiso en la preparación para el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tomamos el curso y queremos manifestar que junto con más de 100 compañeros fuimos admitidos en la UNAM, en carreras como medicina, derecho, ingeniería, sicología, química, enfermería, contaduría, administración, filosofía u odontología. Sin embargo, otros, a pesar de sus excelentes resultados, no ingresaron a la licenciatura porque les faltaron de uno a 10 aciertos.

No está divorciada de las amenazas arancelarias del gobierno imperialista de Donald Trump y su intervención para socavar al gobierno de México en favor de sus títeres mexicanos. Es la misma situación de Brasil, donde las amenazas de gravámenes van acompañadas de extorsionar a sus autoridades para cesar el proceso emprendido en contra del ex presidente Jair Bolsonaro por intentar realizar un golpe de Estado.

No permitamos que el fascismo avance. La izquierda en el mundo debe defender sus símbolos.

El retiro de las estatuas de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara del jardín Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc es muy significativo, pues aunque Alessandra Rojo, quien recientemente se reunió en España con la presidenta de la comunidad de Madrid, la fascista Isabel Díaz Ayuso, diga que el monumento no tenía los permisos correspondientes, la realidad es que ambos personajes de la revolución cubana son muy incómodos ideológicamente a la alcaldesa.

as acciones de mejoramiento urbano en los barrios de la Ciudad de México, programadas o espontáneas, traen consigo beneficios en los servicios y la infraestructura, así como un incremento de la actividad económica, que favorece a los propietarios de viviendas y edificios, y a quienes llegan a laborar ahí. Sin embargo, aparecen perjuicios para quienes rentan por el aumento de los alquileres.

Esto último nos hace reflexionar en la necesidad de que la UNAM amplíe su oferta educativa, ya que para cursar ingeniería en computación sólo se ofrecieron 20 lugares y fueron necesarios 117 aciertos –es decir, quien no respondió correctamente cuatro preguntas de 120 no fue admitido– y para médico cirujano, 114 aciertos como mínimo; o sea, quien no contestó siete de las 120 preguntas, quedó fuera de carrera.

Ahora que el país requiere del desarrollo de la ciencia, de la atención médica y de tantas disciplinas se debe aprovechar el gran potencial de nuestros compañeros y de todos los concursantes que tienen 100 aciertos o más.

Melani Paola Moreno Martínez y Néstor Ramírez Rico

Invitaciones

Conferencia

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia A mil 355 años de la fundación de Culhuacán , que impartirá el doctor en historia Cuauhtémoc Domínguez. La cita es mañana a las 18 horas en el Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, en modalidad presencial.

Presentación del libro ¡Camarada!

Memorias de un organizador y agitador comunista. Arturo Martínez Nateras. Prólogo de Rodolfo Echeverría Martínez (Chicali). Epilogo de Pavel Blanco. En el Complejo Cultural Los Pinos, Sala Adolfo López Mateos, el 26 de julio de 2025 a partir de las 10:00 horas.

Exposición: Épica de izquierda. Bienvenida: María de la Luz Núñez Ramos. Modera Metzeri Martínez Núñez. Presentación, comentarios: Karla Tinajero Núñez, Héctor Maravillo, Juan Manuel Posadas, Benito Collantes, Roxana Rodríguez Bravo, Francisco Barajas Hernández. Firma de ejemplares, convivencia cultural: María Ángeles Comesaña, El verso que aún no acabo. En la voz de Victoria Carrillo Paredes, Elegía a Rubén Jaramillo de Eraclio Zepeda. Club Cultural Diego Rivera de Morelos, Coro Coraza, Conjunto Erandi de Paracho, Meseta Purépecha. Clausura y taco de honor

Entrada libre.Cupo máximo 250 personas

