(Las cifras de aprobación) han alcanzado 90 por ciento, 92 por ciento, 93 por ciento y 95 por ciento en varias encuestas, y todos son récords del Partido Republicano , afirmó. “¡Las cifras de las elecciones generales son las más altas de mi vida! A la gente le gusta Strong borders (fronteras fuertes) y todas las demás cosas que he hecho. ¡Que Dios bendiga a Estados Unidos!”, añadió.

Añadió: En otras palabras, logramos muchas cosas buenas y grandiosas, incluyendo el fin de numerosas guerras de países que no tenían relación con nosotros, salvo por el comercio y/o, en algunos casos, la amistad. Seis meses no es mucho tiempo para haber revivido por completo un país importante. Hace un año, nuestro país estaba muerto, sin casi ninguna esperanza de resurgimiento. Hoy, Estados Unidos es el país más prometedor y respetado del mundo. ¡Feliz aniversario!

Reuters, Afp, Europa Press y The Independent

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha extendido la influencia del Poder Ejecutivo sobre instituciones histórica y constitucionalmente independientes en Estados Unidos, a veces con la anuencia encubierta de quienes deberían constituir contrapesos.

Barbara Perry, profesora de asuntos públicos en la Universidad de Virginia y experta en la historia de la presidencia estadunidense, eligió la palabra aterradora para resumir la actitud de Trump hacia estas instituciones en el comienzo de su segundo mandato.

Para Wendy Schiller, profesora de ciencias políticas en la Universidad Brown, Trump quiere el poder total y absoluto y no considera que ninguna institución de la vida estadunidense sea independiente de su influencia o autoridad .

El Congreso, con sus dos cámaras de mayoría republicana, es el mejor ejemplo: Lo que Trump quiere, lo consigue .

Hasta la fecha, casi todos los legisladores republicanos han seguido las órdenes del presidente por miedo a que su relección sea cuestionada , explicó Perry.

Hay quienes se sienten tentados a desviarse de la línea oficial, pero el mandatario ya amenazó con respaldar a los candidatos más leales en las primarias, un golpe que sería casi mortal para las posibilidades de la mayoría.

Se supone que el Congreso puede actuar como contrapeso de la autoridad ejecutiva del presidente, pero Trump ha socavado este elemento fundamental , afirmó Perry.

Trump también ha decidido a menudo prescindir de los servicios del Congreso. Prefiere gobernar mediante órdenes ejecutivas, con un ritmo sin precedentes en la historia de la presidencia estadunidense. En seis meses, el republicano firmó 170 decretos, más que durante todo el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden, según el American Presidency Project de la Universidad de California, en Santa Bárbara.

Entre la batería de publicaciones que hizo ayer en redes, Trump incluyó un cartel con el título El grupo sospechoso, en el que aparecen, vestidos con trajes anaranjados de presos y fichas similares a las que se usan para identificar a los detenidos, las fotos del ex presidente Barack Obama; John Brenan, ex director de la CIA, y Samatha Power, ex embajadora ante la ONU, entre otros connotados demócratas.