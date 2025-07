En la canción, Kraus habla de una conciencia superior. “Digamos que en este caso soy más socrática, un poco lo que pensaba Sócrates sobre la voz interior, que es algo que te acompaña, que nace contigo. Yo lo he sentido así. Cuando te paras un momento de todo el ruido –que a veces es insoportable–, te paras y en momentos de tu vida escuchas esa voz interior que ha nacido contigo. Entonces, dices: ‘bueno qué curioso’. No sé si sólo soy yo o está también conectado con una conciencia superior”, reflexiona.

“Es un poco el signo de toda mi carrera, donde siempre he mezclado la música que me gusta. El otro día me decía un amigo: ‘Oye, vente a soul-jazz-pop-roquear’. Es un poco todas las influencias que me gustan y que he intentado plasmar a lo largo de mi carrera, de ahí lo de revolturas”, comenta.

Desde luego, no uso IA, no la usaré nunca. La música tiene que salir de tu voz interior. El camino de un artista es de dentro hacia fuera, es de tu interior y es tu alma un poco la que habla. A veces te hace de terapia incluso , destaca Kraus.

Kraus nació en un ambiente familiar musical y ha asegurado que su padre influyó mucho en su amor por la música porque viajó con él en sus giras por todo el mundo. Estar en un teatro con cuatro o cinco años detrás, entre cajas y el olor y ver tantos artistas, he conocido artistas maravillosos y personalidades. Todo eso forjó en mí una idea artística , asegura.

De su padre, además de su huella artística , destaca que era muy cariñoso y recuerda esa admiración que sentía cuando lo iba a ver y a escuchar cantar.

Kraus afirma que también influyó en su carrera musical la tierra donde creció, las Islas Canarias, porque allí la gente canta mucho en las reuniones y hay muy buenas voces .

Al preguntarle por la crisis migratoria que se vive en Canarias, Kraus considera que es una situación que hay que regular muy bien y aboga por buscar soluciones en los países de origen en lugar de culpabilizar a quienes acogen.

Creo que hay que regular y, sobre todo, me pregunto ¿por qué no se arreglan las cosas en los países de origen de toda esta gente? ¿Por qué tienen que emigrar? Ahí veríamos un poco qué está pasando. Vamos al lugar de origen, no culpabilicemos a todos los que están intentando acoger .

Sobre los consejos que les daría a los jóvenes artistas que están comenzando, Kraus recomienda que tengan paciencia y no desistan. Ella reveló que su momento más difícil fue después de representar a España en Eurovisión en 1987 con la canción No estás solo.