Muy lejos de ser el reflejo del Atlético Nacional al que hizo campeón en 2024, el técnico Efraín Juárez y sus dirigidos asumieron el costo de competir con un adolescente de 17 años en su portería. Aunque Angulo y Ruvalcaba dieron señales del equipo ofensivo que pueden llegar a ser, sus festejos duraron poco. Los Tuzos alcanzaron momentáneamente el liderato de la Liga Mx con seis puntos en dos fechas mientras que los de la UNAM, silbados en su camino a los vestidores, cayeron al último lugar tras su segunda derrota consecutiva.

Estoy orgulloso del niño de 17 años, ponerlo es decisión mía. Cuesta, duele, pero no hay más que decir , explicó Juárez en conferencia de prensa sobre la ola de críticas que Parra recibió tras su actuación. Hay que entender que está en una posición en la que ninguno se puede equivocar. Me quedo con su valentía, porque quiso recortar al delantero (en el primer gol del Pachuca) después del error que tuvo ante Santos. Eso es tener personalidad. No conozco a ningún portero en el mundo que no la haya cagado, es parte de su proceso. La responsabilidad es mía, no del niño, déjenlo en paz .