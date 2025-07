U

na nueva vuelta de tuerca en cuanto a la música y su complicidad con el canto de las aves la acaba de dar el compositor e intérprete tsotsil que se presenta como Zanate Blues. Una sorpresa musical. En Jex/Pájaro azul, una de las piezas del álbum Sna mutetik/Nido de pájaros (2025), el ave solista alcanza el efecto del sentimental perro blusero de Pink Floyd, pero más bonito, que para eso es ave y mito. La melodía misma, calmada y meticulosa, remite a la lira de David Gilmour, faltaba más. Zanate Blues se inscribe así en la estirpe de la música a pájaros, no tan numerosa como parecería obvio, estelarizada por Olivier Messiaen, quien tuvo entre sus precursores al Jilguero (Il gardellino), de Vivaldi; la Pastoral, de Beethoven; La urraca ladrona, de Rossini; el Carnaval de los animales, de Saint Saëns; Gli uccelli, de Respighi, o algunos pasajes ravelianos, pero ninguno con su profundidad y dedicación.

El escritor tseltal Delmar Penka no oculta su entusiasmo al comentar el Nido de pájaros de su paisano en los Altos de Chiapas, a quien considera “uno de los más grandes referente del rock tsotsil, del rock en bats’i k’op en Chiapas y el mundo”. Para Penka es una obra maestra que hace vibrar las pulsaciones más ínfimas del corazón. No hay manera de no conmocionarse al escuchar las canciones que brillan con luz propia. Naturaleza, mitos, sueños y creencias se conjugan en cada pieza musical, que son revelados a través del canto de los pájaros, cuyo nombre es el de cada canción. Las aves, que pertenecen al mundo tsotsil, guían el ritmo aural; marcan el compás de la guitarra, la batería, el bajo, el piano y los coros. Sobrevuelan en nuestros oídos y nos llevan a un viaje donde lo onírico, lo terrenal y sobrenatural aparecen como un sueño .

Cabe apuntar que el rock tsotsil que menciona Penka posee una amplia y fructífera tradición moderna, con particular acento en un blues clásico que se ha traspasado al metal, el punk y el hip hop, sobre todo en San Juan Chamula y su irradiación a San Cristóbal de Las Casas, así como Zinacantán, donde nacieron el memorable grupo de fusión Sak Tzevul en 1996 y el propio Zanate Blues.

Su trabajo ofrece un catálogo del canto real y lo enviste de fina instrumentación electroacústica, coros incluidos, llena de intuición melódica y rítmica en cada rola del nido que nos ocupa: Chinchon/Gorrión, T’sunum/Colibrí, Sempal/Cenzontle, Bak mut/Zanate, Jex/Pájaro azul, Kurkuvich’/Pájaro nocturno. El silbido, el scat, el canto abierto de las aves del bosque no le quedan a deber a los exhaustivos catálogos ornitológico-musicales de Messiaen, más fiel a las aves que, digamos, Papageno, Papagena y las arias de La flauta mágica.