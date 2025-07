Para Antolín Vázquez, la lengua es la base de la dignificación de los pueblos indígenas. Es el idioma con el que se forjaron nuestros antepasados, con el que se nombra la naturaleza, el cuerpo, el espíritu. La tradición oral es como una teta: se mama, se nutre. Si no es así, no sobrevive .

Su trabajo ha sido una respuesta constante ante el riesgo de desaparición de las lenguas indígenas, como el yoremnokki, que hoy apenas habla con fluidez 30 por ciento de la comunidad asentada en el sur de Sonora. Lo más doloroso es que los jóvenes ya no comprenden el mensaje de las canciones en lengua. Las cantan, pero no las entienden. Se pierde el sentido profundo de nuestra identidad , lamentó.

A pesar del reconocimiento nacional, insiste en que su labor no ha terminado. Me jubilé de la institución, pero no de mi comunidad. Seguiré promoviendo nuestra cultura hasta el día que me cierren los ojos, porque mi pasión por servir, fomentar y dignificar nuestra cultura siempre estará latente .

Fiestas vivas

El Júpare mantiene vivas sus ceremonias religiosas a través de un sistema de organización tradicional que se transmite de generación en generación. Las fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad, la danza del venado, la Cuaresma y la presencia de hasta 200 fariseos cada año son expresiones de una cosmovisión sincrética que entrelaza la espiritualidad ancestral con elementos del catolicismo traído por los misioneros jesuitas y franciscanos. El sincretismo religioso nos ha dado cohesión. Nos sentimos yoremes también en la fe, y eso nos distingue como tribu .

En El Júpare, donde cada año se reúnen cientos de familias en celebraciones comunitarias, hay un sentido de resistencia viva frente al olvido. Somos un pueblo que se resiste a la globalización , dice con convicción. Por eso es importante que se respeten nuestros usos y costumbres. Sin lengua y sin tradiciones, no hay identidad .

Antolín Vázquez no evade los retos. La migración, el desplazamiento lingüístico, el racismo, la fragmentación política interna y el impacto del narcotráfico han dejado huella en su comunidad. Hay jóvenes que estudian, pero después se pierden. Muchos se van a la frontera, pero allá forman grupos para no olvidar sus fiestas , destacó al mencionar al grupo de indígenas yoremes que han migrado a Nogales, frontera de México con Estados Unidos, donde también celebran sus tradicionales danzas y rezos.

En la charla comparte que uno de sus orgullos más grandes es ver a su hija mayor, Trinidad, convertirse en la primera mujer presidenta del cargo tradicional en El Júpare. Ella asumió el cargo durante tres años. Fue algo muy importante para nuestra familia. Una señal de que las tradiciones siguen, de que hay esperanza .

Al recibir la noticia del Premio Nacional, Vázquez Valenzuela se sorprendió. Me llamó la titular de Bellas Artes. Me quedé asombrado. ¿En qué momento pasó esto? Agradece a quienes lo han acompañado en el camino: su familia, los maestros, los mayores de su comunidad y sus colegas.

El promotor cultural cierra la conversación con una invitación: Que se acerquen a conocer la vida tradicional de los pueblos indígenas. Somos una comunidad grande de espíritu y corazón. Nos resistimos a desaparecer. Seguiremos aquí, danzando, cantando, hablando nuestra lengua y cuidando nuestras raíces .