Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 21 de julio de 2025, p. 32

En la alcaldía Magdalena Contreras, la lluvia del sábado no sólo inundó calles, también provocó un deslizamiento de tierra en zonas con terreno irregular. Vecinos de la colonia Lomas de San Bernabé amanecieron entre montículos de lodo cargado con ramas y basura.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que 80 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 29 fueron catalogadas en color rojo –que implica daños graves– y hay 11 viviendas en naranja (afectaciones de nivel medio). Ayer, autoridades recorrieron la zona e informaron que se continúa realizando el censo de las familias afectadas, por lo que activaron la cobertura del seguro de desastres.

Patricia Martínez Paez, de 62 años, relató que primero fue la lluvia, luego el deslizamiento: “Empezamos a ver que se metía mucha agua, se filtraba por la puerta y mi nieta salió a ver si estaban tapadas las dos coladeras que tenemos en el patio y me dijo que no. Entonces, pensé ‘esto ya no es normal’, porque bajaba mucha agua de la azotea”, comentó.

Luego de escuchar un fuerte estruendo proveniente de la parte trasera de su domicilio, prosiguió, un vecino gritó desde la calle: ¡Se va a desgajar el cerro! , por lo que de inmediato buscó desalojar la casa junto con sus nietas. Íbamos a media escalera y cuando llegamos abajo se escuchó el sonido de la tierra al llegar aquí. Fue tanto mi pánico que corrimos a la calle y todos los vecinos estaban vien-do , detalló.

Muebles, electrodomésticos, ropa, camas e incluso vehículos quedaron completamente inservibles. Miguel Vega, vecino afectado en la calle Ocotepec, contó que alrededor de las cuatro de la tarde la corriente arrastró una gran cantidad de lodo que bloqueó la entrada de su casa, dejando a su vocho enterrado bajo una montaña de tierra.