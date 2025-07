Su jefe de departamento, César Prado López, le dijo el pasado mes de febrero que no podía atender las solicitudes de tratamiento médico: “Por instrucción de recursos humanos de Córdoba, María Concepción Uh López, me dijo que no podían atender mis solicitudes de permiso para mi tratamiento, porque dicen que debe ser por medio de mi sindicato y que debía insistirles.

En el articulo 118 de la ley interna dice qué cosa nos pueden quitar si perdemos los derechos: Suponiendo sin conceder, porque la sanción que me impusieron no es legal, no pueden quitarme mis derechos contractuales y el escalafonario, pero lo hicieron. Me han dejado en el último lugar en mi trabajo, no puedo escoger horario, no puedo tomar tiempo extra sin que lo tomen personas con menor escalafón que yo .

El 29 de agosto le llega una notificación, pero sin mencionar quién lo cita: Solamente ponen mi nombre y unas fechas erróneas. Llegó Aldo Covarrubias del comité nacional y me dijo que ya no tenía derechos sindicales por cinco años y que tenía ocho días de suspensión. Sin darme motivo alguno para tal sanción, sin darme el documento, ni me permitieron defenderme .

Afirma que lo tuvieron retenido sin explicación alguna: Me tuvieron durante siete horas ahí, pero nunca me dijeron la razón. Me daban vueltas con diversos temas, pero con el conocimiento que tengo de la ley interna me defendí, pero me decían que había que hacerla a un lado. Estuve desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche .

Me encerraron en el recinto sindical y me revisaron como si fuera un delincuente, todo el cuerpo, abajo de la camisa, dentro de la costura del pantalón, me imagino que estaban buscando un micrófono oculto, que obviamente no traía .

Omar explica que la ley interna de su sindicato les permite denunciar las anomalías con dos testigos y lo citaron en julio de 2024: Me entregaron el citatorio un día antes, acudo a mi recinto sindical y me encuentro con personas del comité ejecutivo nacional, como Benjamín Guzmán Navarro, y también el coordinador Santos Gerardo Hurtado .

He tenido problemas digestivos, de peso. He tratado de atenderme con médicos particulares, pero aunado a este tipo de represalias, perdí mi prima dominical, el acceso al tiempo extra, tengo menos dinero así que tampoco puedo , dice en entrevista con La Jornada.

Las consecuencias a su salud fueron inmediatas: “Me está pasando factura el no estar acudiendo al médico de control. Durante estos meses, he tenido sarna porque me salieron unas bolas de pus en la parte trasera de la cabeza y sobre esas mismas bolas pasé por tiña, tuve la caída a pedazos del cuero cabelludo.

Pero mi sindicato no se cansa de decirme que conmigo no quiere nada y todo por exigir democracia. ¿Qué voy hacer para asistir a mis consultas? Mi horario de trabajo es de 12 del día a 8 de la noche, de martes a sábado .

Cuenta que las consultas para los enfermos de VIH en Córdoba en la clínica 8 solamente se atienden de 3 a 7 de la tarde: He tenido que mandar a mi mamá a que vaya a mis consultas, pero ahorita tengo el problema de que la operaron hace dos meses, entonces ya se me complica mucho mandarla .

Omar ha intentado también que la empresa Telmex se haga cargo de su situación. El pasado 17 de julio mandó su escrito a Pilar Marmolejo, directora general de recursos humanos para pedir una solución: Nunca me contestó, me contestó Karla Cardoso, de Puebla, y me dice que toda gestión la tengo que hacer con mi sindicato .

Cardoso le recomendó buscar un documento en el IMSS: Fui y me dicen que no existe. Cuando voy a mis consultas de VIH solamente nos ponen el día, la hora y el doctor en nuestro libro de citas .

Sin embargo, Cardoso le pide que vaya al IMSS para que le expidan una constancia de que tiene que asistir a esa hora y a ese día para que luego se la entregue a su representación sindical y ellos se la den a ella:

“Me complicó más mi situación. ¿Cómo voy a obtener ese documento que no existe? Me dijo que iba hablar con mi jefe de confianza para que situaciones indebidas dejaran de ocurrir. Lo único que logré es que se burlaran otra vez de mí. Mi jefe directo sale de la oficina diciendo: ‘ahora resulta que me reportan por ponerlos a trabajar, ja, ja, ja’”.

Denuncia homofobia

El STRM tiene una fracción disidente dentro de la Alianza Nacional Telefonista y Omar decidió protestar afuera de la oficina nacional de Telmex y de su sindicato, con su pareja, aunque inmediatamente después fue quitado del lugar por los vigilantes.

Me están negando los permisos para mis tratamientos médicos para que deje de ser disidente. ¿Acaso yo tengo que rogarle al sindicato para que me deje ir al doctor?

Cuenta que desde 2018 sufre las consecuencias de la homofobia en su centro de trabajo: La padezco porque Telmex no tiene protocolo para que la gente maneje este tipo de condición médica. En 2019 estuve muy malito, salió una incapacidad pero mal. Griselda Morales, mi secretaria general, Gonzalo Ramírez, delegado de departamento, y Nayeli Sanchez, jefa de recursos humanos, supieron esta situación .

La serofobia la empezó a sentir a continuación: “Lo primero que hizo el delegado fue venir al centro de trabajo y contarlo. Desde ese momento, hasta 2022, me preparé para poder afrontar mi verdad, porque no la aceptaba. Fueron años en los que lo negaba, pero ellos lo sabían y lo negaba para protegerme. Me decían: “existe el rumor que tienes sida’”.

Dice que sufre las ofensas dentro del recinto sindical de Río Neva: “Ahí los compañeros dicen: ‘es disidente porque no se lo quiso coger el secretario general de Córdoba’. Así, de manera ofensiva. Se van al tema sexual para desacreditarme”.

Señala que Telmex, propiedad de Carlos Slim, no tiene ninguna política de inclusión para trabajadores LGBT+ y que de manera cotidiana sufre la discriminación, por ejemplo, no ser invitado a los convivios.

“Hay mucha homofobia, pero no la van a reportar. Cesar Prado López y el gerente de operación una vez se refirieron a mí como ‘el que desconoce’. Me sentí superchiquito, me levanté de mi lugar y les dije: no los desconozco, ustedes son los que me desconocen. Me fui a llorar al baño, es algo indigno. Vivo mucha segregación en Telmex. Hay una cultura machista en donde piensan que el gay es demasiado promiscuo. Debería de haber en Telmex medidas para prevenir estas cosas .

El blindaje

La mayor preocupación de Omar es conservar su trabajo, aunque dice sentirse segregado doblemente, por ser VIH positivo y disidente: Siento que ya me quieren correr, pero no me quiero ver en la calle sin trabajo, sé que mi enfermedad no es culpa de Telmex, pero no quiero elegir entre mis ideales democráticos sindicales y mi trabajo .

Y para protegerlo, su abogada le ayudó con la queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y las demandas laborales, una por daño moral y otra de carácter penal. “Lo que pretendo es blindar mi trabajo, espero que esas tres demandas, mientras están en curso, me permitan seguir trabajando.

“Es muy difícil ser señalado por mi preferencia sexual, aunque lo más difícil es sentirme solito, llegar a tener que ocultar aspectos de mi vida otra vez, para que no se burlen. Quiero que Telmex me permita tener mis tratamientos médicos, es un derecho. Los derechos deben respetarse, no pedirse. Mi derecho fundamental a la salud me lo están vulnerando. ¿Qué otro aspecto de mi vida quieren dañar?