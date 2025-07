–Ah, pues, ahí tienes la nota de Adán Augusto, yo no puedo hablar por él –manifestó.

–Adán Augusto ya dijo algo ayer (el jueves) o no se cuándo –comentó el funcionario del gobierno de Javier May Rodríguez.

Villahermosa, Tab., Qué bueno, entonces hay que creerle a Adán Augusto (López Hernández) , expresó mordaz el secretario de Gobierno de Tabasco, Ramiro López Obrador, a la versión que el viernes dio el ex gobernador y coordinador de los senadores de Morena respecto de una baja en los índices delictivos durante su mandato, cuando el secretario de seguridad era Hernán Bermúdez Requena, presuntamente vinculado con el grupo delictivo La Barredora.

Añadió enseguida que es la Fiscalía General de la República la que investiga lo relacionado con Bermúdez Requena; ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum , recalcó.

Ante las insistentes preguntas de los periodistas, José Ramiro López rechazó que sean similares el caso de Genaro García Luna –quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del panista Felipe Calderón, sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico– y el de Hernán Bermúdez.

No es lo mismo, porque se está investigando; lo de García Luna es otra cosa, ahí había impunidad, ahí cuando lo agarraron en Estados Unidos fue cuando se comenzó a investigar; aquí no, aquí se está investigando desde antes. Hay diferencias, no somos iguales.

Más tarde, también en entrevista con reporteros en el Aeropuerto de Villahermosa, May señaló que Bermúdez tendrá que rendir cuentas a la justicia por sus acciones. Cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley .

El mandatario señaló que el caso ya está en manos de las fiscalías estatal y General de la República; a pregunta expresa aclaró que no habló del tema con la presidenta.