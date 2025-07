T

radición que no se siente y no se entiende, no se sostiene, por más dinero que tengan los que se dicen interesados en salvaguardarla y promoverla. En México la fiesta de los toros alcanzó su nivel de incompetencia gracias a la mentalidad de políticos y taurinos que no supieron disminuir vicios ni quisieron corregir desviaciones, así que mejor compartir las opiniones del escritor E.M. Cioran (Rasinari, Rumania, 1911-París, 1995) acerca de la tauromaquia, escuchadas hará una media centuria en breve charla con improvisado grupo.

Al término de una corrida, acompañado de una sugestiva mujer, Cioran salió del imponente anfiteatro romano de Arles y se dirigió a un café cercano. Apasionado por el misterio del ser humano más que por la función taurina y sin que su perturbadora obra alcanzara aún la fama de que hoy goza, accedió, sin ocultar su fastidio, a responder a unos jóvenes que lo habían identificado.

Son tan vigentes sus conceptos que parecen haber sido externados ayer y, como todo lo que dejó escrito el seductor ensayista cuya lucidez y exceso de importancia personal supo apuntalar con un espléndido estilo literario que resiste traducciones sin perder brillo, estos comentarios tampoco tienen desperdicio.