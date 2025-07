E

sta semana, Uber envió a sus trabajadores un mensaje en el cual culpa a la reforma laboral por el tarifazo de hasta siete por ciento que aplicará a la estructura de precios de los viajes . La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) denunció que el aumento viola el compromiso explícito de la multinacional de no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores, así como la arbitrariedad de imponerlo cuando todavía no se conoce el impacto real de la formalización de los trabajadores en los costos operativos de las empresas de transporte y reparto por aplicación. La medida también fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sostuvo que no es correcto trasladar a los consumidores el costo de la seguridad social, pues también las empresas tienen que contribuir, sobre todo cuando registran ganancias impresionantes .

Para la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) está claro que el anuncio responde a una estrategia para alarmar a los usuarios y generar rechazo a la reforma laboral que busca garantizar a los trabajadores de plataformas atención médica y otras prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, como aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades. La organización manifestó su rechazo a que las empresas multinacionales utilicen a trabajadores y consumidores como rehenes para proteger sus intereses corporativos .

No sería la primera vez que Uber azuza el miedo a las alzas de precios para presionar por la precarización de los trabajadores. En 2020, junto a otras firmas del sector, gastó 200 millones de dólares en una campaña para convencer a los californianos de despojar a los repartidores y conductores del estatus de trabajadores y reclasificarlos como contratistas independientes , lo cual permite a las empresas evadir cualquier responsabilidad en la seguridad de quienes son, en los hechos, sus empleados.