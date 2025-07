Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de julio de 2025, p. 15

Madrid. Almudena Lujan es una profesionista española de 35 años, sin hijos, con un trabajo estable pero precario, y que a su pesar sigue viviendo en la casa de sus padres: No es una situación de la que estoy orgullosa, pero es lo que hay. Las pocas casas que hay en el mercado o están a precios inalcanzables para alguien con mi salario, un poco más de salario mínimo, o están fuera de mi órbita geográfica. Y así estoy desde hace años y desesperada . Su caso es uno de los centenares de miles de personas que buscan la emancipación o la independencia creando su propio hogar y no pueden por una cuestión ajena a ellos: no hay vivienda.

Según cálculos del Banco de España, en el país hay un déficit de vivienda que se estima entre 400 mil y 450 mil unidades, a pesar de la paradoja de que hay alrededor de 4 millones de viviendas vacías, la mayoría de ellas situadas en zonas de baja demanda.

La escasez de vivienda en España está focalizada en los grandes centros urbanos y sus alrededores. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao los casos como el de Almudena son más frecuentes, a pesar de que muchas veces tienen recursos y salarios holgados para acceder a una vivienda de alquiler o a un crédito para la compra del inmueble. Y básicamente se debe a que hay un problema estructural que se viene arrastrando desde hace ya más de una década, sin que se haya puesto una solución efectiva, aunado a que España es el país de la Unión Europea (UE) que menor vivienda social tiene y que actualmente no representa ni 2.5 por ciento del total del parque de casas del país, mientras en países como Austria y Suecia este porcentaje supera 30 y 25 por ciento, respectivamente.

Según un informe elaborado por la Universidad CEU San Pablo, precisamente sobre el problema estructural de la vivienda que se hizo público el pasado 24 de junio, se explica que para entender la situación actual hay que remontarse a las décadas los 80 y 90 del siglo pasado, cuando en España se construían anualmente entre 200 mil y algo menos de 300 mil viviendas anuales.

A finales de los 90, coincidiendo con el lanzamiento del euro y la consiguiente rebaja de los tipos de interés, se produjo un incremento muy fuerte de la construcción del número de viviendas libres, así como de su precio en el mercado. Ese boom de la construcción y de la venta de viviendas con hipoteca, al principio fue asumido por el mercado, pero con el tiempo desembocó en una gran burbuja de especulación financiera-inmobiliaria.

El punto más álgido se alcanzó en 2006, con la construcción de más de 658 mil viviendas, un año en el que, por cada euro de crecimiento del PIB de España, el endeudamiento neto de las familias y empresas aumentó en cuatro euros. En esta época, sólo en España se construían más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas.

Y esa burbuja fue precisamente el detonante de una de las peores crisis de las últimas décadas, la que estalló en 2008 y que provocó que una abrupta caída en la construcción y compraventa de casas –con grandes bajadas de precios– y como consecuencia de la morosidad quebraron una gran parte de las cajas de ahorro. Y eso también provocó que las propias administraciones adoptaran severas medidas para la autorización de la construcción de nuevas viviendas, al menos –sostienen– hasta que se les dé alguna salida a las que ya existen y que están vacías.

Cincuenta interesados por cada piso en renta

El Banco de España calcula que la escasez irá en aumento hasta alcanzar un déficit de cerca de 600 mil inmuebles a finales del 2025. A pesar del aparentemente elevado número de pisos vacíos –4 millones–, muchos de ellos se ubican en zonas poco habitadas, donde no existe una fuerte demanda.