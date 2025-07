Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 20 de julio de 2025, p. 14

Aquí parece que no hay nadie, o casi nadie, y aun así la sensación es como si cientos de miradas vigilaran desde las ventanas. ¿Es de usted ese coche blanco? Yo le recomiendo que se vayan porque las motos ya los tienen identificados , alerta un hombre en medio de lo que son ruinas, baldío y lo que parecen nuevos cascarones para vivienda. Los tres al mismo tiempo.

La advertencia mezclada con recomendación queda en el aire y se enfila con un poco más de crudeza para que no quede duda de que el recorrido terminó: “esto está lleno de casas de seguridad de secuestradores y las motos, que son halcones, ya avisaron que usted está tomando fotos. Los tienen identificados por el auto”, reitera Antonio, mientras continúa en la cima de una pequeña montaña de desperdicios.

Una cámara que pende como tabique del cuello no puede esconderse como si nada y decir no, no soy yo; ni mi compañera está en el carro con las llaves al volante en caso de cualquier emergencia . Así que, entre la duda de si es una recomendación amigable, una advertencia con tintes de amenaza o una exageración llevada a la leyenda, la necesidad de moverse ya no está en duda.

La Trinidad, uno de los complejos construidos por Geo durante el boom de las vivienderas en la década de los 2000, no está vacía. Los espacios de menos de 40 metros segmentados en un par de piezas, un baño y una zotehuela, se intercalan entre habitados, deshabitados y saqueados, pero una comunidad existe más allá del estigma de ciudad fantasma.

Yo la mayoría la veo habitada , dice sin titubeos Jairo, detrás de un mostrador. La situación fuera –al margen de su calle que podría considerarse una de las principales de esta tercera sección por la cantidad de comercios que hay (aquí una tienda, casi enfrente una autolavado, más abajo la papelería)– se podría interpretar de otra manera, cuando se ven cascarones sin ventanas ni puertas y maleza que se va midiendo contra el muro de una fachada.

La advertencia de un territorio minado por casas de seguridad hace destacar a La Trinidad, pero no es una excepción. Esta es una tierra donde las vivienderas han hecho de todo; desde casas tipo toscano , hasta cajas de molde que se siguen levantando en Zumpango, en el estado de México; una mancha que parece crecer a tal velocidad, como si los últimos 20 años no hubieran evidenciado un fracaso en la política-negocio de vivienda.

Y podría llamarse La Trinidad, las Margaritas, la Romanza, Magnolias, Jardines de Bugambilias, toda la primavera y la campiña italiana, pero el abandono y estado semipoblado son constantes, aunque con diferente intensidad.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) hay 843 mil viviendas abandonadas en el país. Más allá de estos inmuebles atados a un crédito, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que según el Censo 2020 hay 6.15 millones de viviendas que no fueron reportadas como habitadas en la Encuesta Nacional de Vivienda.

Zumpango, como pocos municipios, representa el despliegue a despoblado del fraude como promesa de vivienda. Por años, La Trinidad se ha vuelto un caso paradigmático porque los moldes rellenados con cemento condensan chapuza y rentabilidad empresarial (bit.ly/3ICCBDV, bit.ly/4kKQGMQ), pero la vivienda deshabitada avanza, se amuralla en nuevos y no tan nuevos fraccionamientos.

Desde la carretera se pueden ver las casas deshabitadas en fraccionamientos y claustros de todos tipo y color, la mayoría en la gama del blanco al arena. Se intercalan entre varios otros inmuebles que sí parecen ocupados, pero que no están a salvo de la inseguridad.

Hace unos meses intentaron invadir varias casas del Punta Palermo; a raíz de eso ya la entrada y salida al fraccionamiento están muy controladas , cuenta Abraham Jiménez, quien más allá del tema de la seguridad, que se ha logrado solventar en su unidad, enfrenta el reto de trasladarse a diario a su trabajo en la Ciudad de México desde Tecámac, municipio vecino de Zumpango.

Las entradas y salidas peatonales ahora necesitan un tipo TAG o huella digital. Tuvimos que dar nuestros biométricos. Y en auto, si eres visita te revisan la cajuela para que no lleves artículos sospechosos. En algún momento, en el pasado, se dieron secuestros; entonces es para que no lleves a alguien en la cajuela.

Sin embargo, muros y rejas no son impenetrables. “Ya se han cambiado en un par de ocasiones a las personas de seguridad que cuidan el fraccionamiento porque unas se vieron involucradas con Los 300 (un grupo de personas acusadas de extorsión). Daban el pitazo de ‘esta casa está vacía, ¡cáiganle!”, agrega Jiménez.

Si bien ya no es un tema de invasión (al menos en su claustro), sí hay muchísimas casas vacías. El fraccionamiento en el que vivo se divide en fases. Yo vivo en la fase uno y sólo ahí son unas seis casas vacías y que llevan así por los menos un par de años. Se ven descuidadas. En la fase dos también hay varias casas vacías , añade.

–¿A qué atribuyes el abandono?

–Sobre todo a la distancia. Es muy complicado ir a la Ciudad (de México). Hay mucho tráfico y es costoso.

Más de hora y media en coche cuando las condiciones son óptimas, inmejorables, son parte de una carrera de obstáculos que se vuelve más extrema en tiempos de lluvia. El trayecto está dominado por autopistas concesionadas que doblan la cuota que deben pagar quienes trabajan en la Ciudad de México.