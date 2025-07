De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 20 de julio de 2025, p. a27

No lo consiguió, pero demostró que aún conserva la clase y potencia que lo convirtieron en uno de los mejores púgiles durante décadas. Manny Pacquiao no logró volver a ser campeón del mundo, ahora con 46 años de edad y tras no pelear desde 2021. El combate ante el monarca wélter del CMB, el estadunidense Mario Barrios, terminó en un empate mayoritario en Las Vegas y por lo tanto el peleador de 30 años conservará su título. Tal vez el filipino buscará enfrentarlo de nuevo.

A pesar del tiempo transcurrido, Pacquiao tuvo destellos del increíble peleador que fue en sus mejores años. Ágil y explosivo, veloz, sí, pero sin la contundencia y dominio con los que tejió su historia en tres décadas de carrera.

Ya se había dicho lo evidente: alguien como Pacquiao no volvía de su retiro de cuatro años sólo para embolsarse 18 millones de dólares, según cálculos no oficiales. Porque retornó después de entrar al Salón de la Fama del Boxeo, algo que nadie había hecho antes. Quería superar lo que logró George Foreman al convertirse campeón cuando tenía 45 años y estar cerca de Bernard Hopkins, el monarca más veterano de la historia que se coronó a los 48.