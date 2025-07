“Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, sino creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza…”

Este podio se logró gracias a que no somos un equipo, somos una familia. Estamos muy unidos y siempre estamos juntos. Mis compañeras son mis hermanas y me apoyaron todo el tiempo. Es muy gratificante sentir su respaldo. Cuando tienes esa relación el trabajo es más fácil , dijo el mexicano a World Aquatics.

Sólo los clavadistas Osmar Olvera y Paola Espinosa tienen el mismo número de metales en este tipo de competencias.

Villalobos fue integrado este año a la selección nacional y su incorporación no sólo trajo cambios técnicos, sino también una dinámica distinta. A pesar de que es disciplinado y responsable, también lo vive con una actitud más relajada. Eso es algo que he aprendido. A veces una se estresa tanto, y él me ha ayudado a entender que está bien relajarse un poco , comentó Joana Jiménez al portal Olympics.com

En la World Aquatics Championships Arena (WCH Arena), Villalobos presentó una rutina de alto grado de dificultad y acumuló 29.7500 en impresión artística.

“Estoy muy contento con este resultado, es mi primera medalla mundial como solista en categoría senior y es un logro muy emotivo para mí, nadé con el corazón y pude disfrutar cada momento de esta rutina”, posteó Villalobos, quien agradeció a su entrenadora Ofelia Pedrero y ofreció una dedicatoria oficial al recién retirado y pionero mexicano Joel Benavides, quien también compitió con los acordes de La Maza.

Mañana, el sincronista tendrá la oportunidad de aumentar su cosecha cuando compita en la prueba de solo libre. También tendrá participación junto a Joana Jiménez en dueto mixto, el próximo 23 de julio, para así buscar otro metal para su palmarés personal.

La de Villalobos es la medalla 36 de México en Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos (20 oros, 14 platas y dos bronces).