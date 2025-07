Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 20 de julio de 2025, p. a12

El libro La guerrera, de la novelista pacifista estadunidense Maxine Hong Kingston (1940), con más de un millón 300 ejemplares vendidos en inglés, llega a México con el sello RBA. La narración de no ficción recupera la historia familiar y la experiencia de la autora de vivir en California con un origen chino.

La mujer guerrera plasma la tensión en Maxine Hong de ser una chino-estadunidense en un país que recela de los extraños, al parejo de la indagación entre la verdad de las historias que su madre le narraba de manera constante.

El título inaugura la colección RBA Lit, con el que el sello trae a nuestro país narraciones de literatura contemporánea y diversa.

Esta autobiografía, que mezcla el mito y los sueños de personas reales y comienza cinco décadas antes del nacimiento de la escritora, irrumpe con el quiebre del silencio y los secretos en torno a la Mujer Sin Nombre, una tía acosada hasta la muerte por un embarazo fuera del matrimonio, o sobre mujeres enloquecidas por la dislocación cultural.

La historia tiene su inicio en una aldea campesina de la provincia de Kwangtung, donde los aldeanos se dan a la tarea de destruir las posesiones de la familia en castigo. Esa noche mueren la madre y su vástago. Ella se convierte en la Mujer sin Nombre y una figura que perseguirá años después a la autora. La mujer guerrera se convierte en el rescate de esa mujer china muerta décadas atrás.

El texto es una versión de The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood among Ghosts, editada originalmente en 1976 y ganadora del Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro en Estados Unidos.

La narradora Maxine Hong nació en Stockton, California, en una familia formada por tres mujeres y tres varones, hijos de los inmigrantes chinos Tom Hong, poeta y maestro de aldea, y Ying Lan, partera con formación en medicina occidental y china en Cantón.