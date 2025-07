–Desde los 3 años tocaba el piano de alguna manera graciosa con los deditos, y tengo memoria de mi vínculo con la cuestión musical porque en mi casa había un piano; mis papás cultivaban música todo el tiempo. Mamá podría haber sido pianista; mi papá era chiapaneco y tocaba la guitarra y era trovador, componía música y escribía versos de bohemio, aunque él era ingeniero topógrafo y vino al Politécnico desde San Cristóbal; yo no nací allá, sino en el DF, aunque los chiapanecos me dicen paisano.

–Espérame, vivir allá tiene su encanto, porque cuando el día está claro y transparente alcanzo a ver los volcanes. Hay muchos pueblos por Tlalpan, pero no me gusta que todas las noches echan cohetes para celebrar cualquier santo. Mi perra labrador sufre y la pobre no sabe dónde meterse cuando hay fiesta, y donde ahora vivo siempre hay fiesta.

–¿Tú eres chiapaneco?

–No, yo nací aquí, aunque los chiapanecos me dicen paisano porque mi papá era chiapaneco. Yo estuve muy cerca del movimiento zapatista. Como músico, hice todo lo que pude para que la lucha justa de los pueblos fuera parte de la conciencia de la gente, que lo entendiéramos, que lo amplificáramos, lo sostuviéramos. Ese alzamiento produjo efectos que todavía se están viviendo.

–¿Fuiste muchas veces a Chiapas?

–Sí, me tocó ir a Guadalupe Tepeyac, a San Andrés Larráinzar. Presencié un proceso en el que se decidió cambiar la noción de libertad y la de posibilidad de ser escuchado. El poder es tan elástico que no se asimila, y los seres humanos a veces son tan propensos a la traición, a la envidia, a la mentira, a todas esas cosas que corroen.

–¿Tocabas allá?

–A veces tocaba porque llevaba un piano, pero era muy difícil porque no había corriente eléctrica o la extensión era de cables muy pequeños, y eso me hizo pensar que tendría muchas dificultades para tener otros insumos, pero también me sirvió para ver las carencias de la gente del pueblo: tener electricidad para que haya refrigeración, por ejemplo, para la leche de los niños, las medicinas, y se me ocurrió organizar el festival Serpiente Sobre Ruedas.

–¿Diste conciertos en la selva?

–Sí, también en San Cristóbal, unas cuatro o cinco veces. Así propuse que electrificáramos el pueblo, mediante el festival Serpiente Sobre Ruedas; hicimos un concierto muy a todo dar. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México era José Sarukhán, el secretario del rector era Rafael Cordera, y yo me lancé a la rectoría para decirles que la intención del concierto era mantener vivo el movimiento zapatista y el famoso ¡Ya basta! , y todavía resuena en las paredes; hay muchas cosas que aún no se resuelven.

–¿Fuiste amigo del Sub?

–En muchos momentos sentí confianza con él. Todo surgió porque me mandó una carta respondiendo a una que le envié cuando surgió el movimiento. Yo estaba en Xichú, Guanajuato, en la casa de la mamá de Guillermo Velázquez, el de los Leones de la Sierra de Xichú.

–¿Cuántos años tienes, Guillermo? Das la impresión de haber estado con el movimiento zapatista desde el primer momento.

–Tengo 79; en noviembre cumpliré 80. Lo que pasa es que el zapatismo me sonó como algo natural, algo esperado. Además, ya había estado cerca de movimientos sociales. Había una organización de productores campesinos que conocí años antes del alzamiento zapatista, que trabajaban en Jalisco, Michoacán y Veracruz. Era gente con un potencial ideológico muy poderoso, y la música siempre ha sido un gran aliado de la protesta.

–¿Por qué elegiste el rock?

–Me di cuenta de que había poco rock en nuestra lengua. Al rock se le asocia con la frivolidad, el divertimento, el baile y la despreocupación, pero la música necesita sustentos éticos, filosóficos. Desde mi punto de vista, no basta con haber nacido en México, sino qué estás haciendo desde México. La música ha sido un instrumento para decir lo que piensas, lo que sientes. No debemos olvidar la historia de nuestro país, hechos indignantes como la guerra sucia y los asesinatos de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. ¿Cómo puedo explicar lo que ha pasado en este país? Porque lo hemos visto moverse por lugares a veces muy prometedores y satisfactorios y muchas, pero muchas veces en tragedias y mentiras, sometimientos, lambisconerías con los gringos.