▲ Los escritores Siri Hustvedt y Paul Auster compartieron sus vidas durante 43 años, hasta el fallecimiento del autor de Baumgartner, el 30 de abril de 2024, a causa de cáncer, cuando tenía 77 años. Para la narradora estadunidense, su nuevo libro fue mi manera de llorar activamente por él, mi manera de resucitar algo de él en sus páginas . Aquí, la pareja en imágenes tomadas de la página de Facebook de la autora de La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres.

En un largo mensaje en Instagram, la autora de Todo cuanto amé delineó hace unos días que el resultado literario es un relato emocional y de cuerpo completo de una historia de vida conjunta. Hizo la metáfora de una colcha conformada por parches cosidos que contienen recuerdos de 40 años de amor y vida conjunta.

El material de estos fragmentos son anotaciones que Siri hizo en su diario desde la etapa temprana de la enfermedad en noviembre de 2023 y hasta el 3 de mayo de 2024, el día del funeral, sumado a correos electrónicos que ella envió a amigos durante el tratamiento (o el viaje por cancerland, como ella lo llamó en su momento), notas que Paul le envió durante el curso de su relación y tres cartas de amor que ella le redactó en 1981.

También incluyó las 35 páginas del libro que Paul hacía para su nieto Miles, nacido en enero de 2024, meses antes de que llegara la muerte. Demasiado débil, no pudo terminarlo como había planeado, así que ahora aparece entretejido con estas memorias de duelo de Siri Husvedt en las Ghost Stories.

Sus palabras lo reviven

Los libros son una tecnología de fantasmas: los muertos hablando a los vivos , pronunció Hustvedt en Madrid durante el homenaje a Paul Auster en el Círculo de Bellas Artes. Entonces, todavía despejando la bruma y el silencio ensordecedor de la pérdida, señaló: es raro cuando te paras a pensarlo. Puede ser que el escritor o la escritora hayan muerto, pero sus palabras los reviven en el lector . Tras la muerte de su pareja, un amplio número de personas se acercaron con la mejor intención de decirle que seguía vivo en su obra.

Y es verdad, y me consuela, pero no cambia el duelo ni un ápice para aquellos que amamos a Paul, porque sus libros no son un sustituto de la persona viva.

Husvedt, quien suele ser habitual narradora en sus redes sociales, contó en la época navideña pasada un poco sobre las celebraciones en la casa familiar que vivió con su hija, su yerno, su pequeño nieto y sus hermanas.