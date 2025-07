Andando los siglos, el Quijote no se pierde y llega a nuestros días sumido en igual pobreza que la nuestra. Casi perdemos el orgullo de la ancha ascendencia debido a la cada vez hacienda más corta, calzones carcomidos y la dignidad que mostramos similar a la del Quijote, firme de trazo y sobria de colorido.

raciela Iturbide quien será condecorada con el premio Princesa de Asturias por su estilo fotográfico, ha dicho que no le interesa retratar la miseria, sino la dignidad. Meritoria sucesora del Quijote de la Mancha.

Este hidalgo quijotesco, lo mismo de otra y esta época, era en su pobreza feliz porque tenía pura la sangre de su linaje, pan para nutrirse y casa blasonada que le prestaba abrigo en el invierno y sombra en el verano. Es decir tenia cuanto un pobre de su alcurnia, ideas y carácter podía apetecer en los tiempos que corrían y en ello fundaba la mayor vanidad.

El campesino se pone las botas del vencido −el Quijote− y se siente atraído y hasta cautivado por lo que dice y no dice, lo que sugiere, entresaca, hurga, ironiza, reduciendo carácteres y perfiles que nosotros, sus fraternos de otras ciudades y latitudes, se nos aparecen como distintos, indescifrables. Sí, distintos incluso como cultura y entidad social. Con tradiciones, gustos, cocina y preferencias que no sabemos interpretar, fiestas que no entendemos pero sorprenden al margen de las condiciones sociopolíticas desfavorables para ellos.

El campesino no ha dejado de vivir, pero sí de moverse. Por eso se ve pasivo, apático, como máscara de esa casta heredada del Quijote.