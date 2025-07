Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 19 de julio de 2025, p. 2

La pregunta parece tomarlo por sorpresa. Resopla y se hace un silencio. El único de la charla. Son algunos segundos en los que, analítico, mira dentro de sí, hasta que responde con una ligera sonrisa: ¿Que si ha valido la pena dedicar mi vida a la música? ¡Claro que lo ha valido¡ Quizá suene un poco cursi, pero considero que mi obra y lo que he hecho tienen sentido. Siento que son una parte necesaria de la sociedad, de nuestra cultura .

De esa manera concluye la entrevista de casi una hora que Gerardo Tamez Domínguez concedió a La Jornada con motivo de la recepción del Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, en la categoría de Bellas Artes, cuya ceremonia –según se le dijo– tendrá lugar el 22 de julio en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

El compositor, guitarrista, arreglista y docente nacido en 1948 en Chicago, Estados Unidos, asume este galardón –la más alta distinción que otorga el Estado mexicano a sus creadores– con mucho agrado, sorpresa y agradecimiento; además, se da ahora que cumplo 60 años de trayectoria. Entonces, viene en un buen momento. Estoy feliz .

Es un triunfo de la música de raíces , sostiene, ya que mediante su persona se reconoce nuevamente a una vertiente muy específica del vasto universo musical mexicano: aquella donde convergen lo académico y lo popular.

Antes, rememora, se hizo lo propio con sus colegas compositores Arturo Márquez, en 2009; Gabriela Ortiz, en 2016, y en 2013 con Javier Álvarez, fallecido en 2023, de quien poco se sabe que también era jaranero.

Lo que he hecho es un granito de arena, pero siento que tiene sentido. Puedo decir que mi trabajo ha sido bien recibido y ha tenido buena respuesta; aunque, de igual forma, ha habido épocas en que quizá no. Pero, en lo general, me ha ido bastante bien.

Rechaza así que en él aplique esa idea romántica del artista incomprendido: “Quizás en algún momento sí haya sido mi caso; de repente, sí sentí que no era el camino, porque lo que hacía no encajaba en esa corriente en la que estaban muchos de mis contemporáneos: la música de vanguardia. Pero, cuando yo la hacía, no me sentía natural, tampoco bien.

No quiere decir que no me guste. ¡Claro que me gusta lo que otros han hecho!, pero mi lenguaje no podía ni puede ser así; tiene que ser el mío. En algún momento, entonces, sí llegué a pensar que yo no estaba bien y que no debería dedicarme a la música. Por fortuna fue una etapa muy breve.

Arraigo en el folclor

La atracción y el arraigo de Gerardo Tamez por la música tradicional y popular le vienen de cuna. No es casualidad que a mediados de la década de 1960, siendo aún menor de edad, haya participado en la fundación de Los Folkloristas, legendaria agrupación dedicada a la investigación, ejecución y difusión de música tradicional latinoamericana.

Su abuela materna, que era esposa del cónsul general de México en Chicago, le dio en la infancia sus primeras enseñanzas musicales, en el piano, además de adentrarlo en la cultura de nuestro país.

A la par de las sonatas de Beethoven o Bach, escuché desde siempre mucha música folclórica. Aunque vivía fuera del país, me embebí de su cultura. Mi mamá (Rosa Elena Domínguez) también se dedicó al canto, lo mismo que mi tía Milla Domínguez, quien prácticamente fue fundadora de Los Folkloristas. Cuando empecé con ese grupo, tenía 17 años. Por eso digo que son seis décadas de carrera. Antes, estudiaba guitarra clásica, pero el folclor siempre ha sido muy importante para mí.

Incluso, admite que lo que ha buscado y encontrado en esa vertiente sonora es una forma de arraigo: “Nací en Estados Unidos, viví allí, cambié constantemente de residencia; además, mi familia se separó y tuve que vivir una época con mi papá, otra con mi mamá, luego con mis tíos o abuelos; fui a varias escuelas, algunas privadas, otras religiosas.