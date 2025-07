Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de julio de 2025, p. 4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió pruebas y no dichos contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández, por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

Ante las voces que acusan que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado no advirtió cuando fue mandatario local que su colaborador era fundador del grupo delictivo La Barredora, la mandataria enfatizó: nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición, de cualquier persona y, particularmente, del senador Adán Augusto .

En la mañanera de ayer, a una nueva pregunta sobre el tema –por tercer día consecutivo–, la jefa del Ejecutivo aseveró que en este momento López Hernández no tiene responsabilidad ejecutiva en el caso de Bermúdez Requena, quien está prófugo de la justicia.