Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 18 de julio de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que las autoridades en México tengan miedo al narco, como aseveró su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que aclaró: no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda .

Subrayó que siempre habrá una defensa de la soberanía, sin agacharnos , y se exigirá un trato de iguales. Insistió en que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para atender el consumo de drogas y no hay detenciones de los distribuidores de estupefacientes en sus país.

A pregunta expresa en su conferencia matutina sobre las declaraciones de Trump, quien el miércoles sostuvo que las autoridades mexicanas están aterradas , la mandataria señaló: “dice que… ¿cómo dijo? Que tenemos miedo, que no sé qué... Pues no, claro que no”.

La jefa del Ejecutivo federal expuso que el presidente estadunidense requiere más información de lo que hemos hecho, porque su idea es que no se ha hecho suficiente , ante lo cual pidió a los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, una revisión de todo lo que se ha hecho en materia de seguridad.

Se trata, adelantó, de un documento breve o un video para los congresistas, para el gobierno estadunidense y para Trump.

Tras considerar que las declaraciones del republicano reflejan que él tiene una manera muy especial de comunicar , se le consultó sobre si hay un límite para las expresiones del estadunidense.