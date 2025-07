E

l supuesto de Marx (Mx), que las N intelectuales demandan bienes materiales sólo en cantidades despreciables, dicen nuestros autores [György Márkus (GM), János Kis (JK), György Bence (GB) y János Kis (JK)] se vuelve titubeante. Por un lado afirman que “Las N culturales se vuelven dependientes de gastos masivos crecientes, empezando por las N de información… Las demandas de producción crecen rápido”; lo cual ignora la brutal diferencia de requerimientos materiales de automóviles, refrigeradores, vivienda y otros bienes materiales, con la inmaterialidad del consumo de la literatura, de la música, la pintura y, sobre todo, del tiempo libre. Lo que están discutiendo es la posibilidad o no de la noción de abundancia; sostienen que aunque se multiplique un bien para que llegue a la cantidad necesaria para su satisfacción, el cambio ilimitado y la diversificación de los bienes impedirá llegar al día en que cada bien estará disponible en mayor cantidad a la requerida y además surge la necesidad de nuevos bienes; que si bien es lógicamente posible que las capacidades productivas de la sociedad se expandan más rápido que las N de los bienes producidos, concluyen que “el modelo de un sistema social alternativo no puede ser construido sobre esta posibilidad, pues podría ocurrir lo contrario. Indican que la teoría económica marxista crítica tiene un propósito más elevado: mostrar que los movimientos anticapitalistas son razonables; que la guerra de clases no concluye con la destrucción sin sentido y que el rechazo al modo CPL de producción se realiza en el propósito positivo de un sistema económico funcional y mejor. El movimiento de la clase obrera, incluso en las sociedades CPL más avanzadas no puede de forma realista proponerse una sociedad SCL con recursos ilimitados. Si sólo se propone alcanzar el estado de abundancia del T, entonces el SCL no es posible como movimiento práctico, como respuesta a las cuestiones sociales tal como son actualmente . Rechazan, por tanto, el programa del SCL basado en la abundancia. E intentan hacer una sinopsis de dónde se encuentra su narrativa. Retoman la idea de Marx (Mx) que habían discutido antes, que el SCL es un sistema socioeconómico que separa tajantemente las relaciones naturales entre los hombres y las cosas, respecto de las relaciones entre hombre y hombre; dos tipos de relaciones que en los mecanismos reificados de la economía CPL están embrollados. El contraste entre CPL y SCL es categórico y no de grado: la reificación inevitablemente reproduce la alienación, mientras la separación de las relaciones entre los hombres y las cosas de las relaciones de hombre a hombre excluye la posibilidad de la alienación. Es sobre esta oposición categórica sobre la cual sostenemos, añaden, que Mx tácitamente supone el logro del estado de abundancia. Si hubiera medios suficientes para satisfacer todas las N, entonces lo único que importaría sería qué clase de bienes quieren los miembros de la sociedad y cómo es posible proveerlos sin interrupciones ni desperdicio. No habría mecanismos socioeconómicos que evitaran que la gente satisficiera sus N dada su relación directa con los productos; la organización de la producción equivaldría a una tarea técnica. Pero si esta condición no estuviera presente, entonces la relación natural entre hombres y cosas y la relación social entre hombre y hombre se entrecruzarían inevitablemente.