▲ DEFENSA DE LA SOBERANÍA, SIN AGACHARNOS . La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que siempre habrá una defensa de la soberanía sin agacharnos y en la que se exige un trato de iguales. Insistió que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente para atender el consumo de drogas y no hay detenciones de los distribuidores de esos narcóticos en su país. Foto Presidencia

L

a enorme fuerza electoral e institucional que ha ganado Morena implica, entre otros retos, la obligación de impulsar las libertades ciudadanas, incluso a extremos que a algunos de sus integrantes de élite pudieran parecerles excesivos.

Llegar al poder, con la amplitud lograda sobre todo a partir de 2024, conlleva la posibilidad de realizar reformas profundas (lo cual, salvo en el discutible caso de lo judicial, no se ha hecho, y en lo adelantado hasta ahora en cuanto a leyes y procedimientos electorales parece menor). Pero también, y sobre todo, la obligación de evitar represalias o venganzas desde esas cúpulas dominantes; una auténtica regeneración nacional que no repitiera esquemas autoritarios del pasado ni se ensañara legalmente con los adversarios.

El anterior presidente, López Obrador, y la ahora presidenta, Sheinbaum, han sido insistentes en no prohibir, en no reprimir. Y vaya que ambos han sido objeto de acusaciones y señalamientos excesivos, infundados, hirientes. No está de más recordar que en términos judiciales se ha establecido que las personas que ocupan cargos públicos deben asumir que su umbral de tolerancia a las críticas es más amplio, menos punitivo.

En ese contexto resulta no sólo chocante sino muy preocupante la secuencia de actos de morenistas empoderados que han exhibido formas de castigo a ciudadanos que les han sido adversos.

Un presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, escuchando a su lado la disculpa obligada de una persona que le había criticado y enfrentado y, según se señaló, habría realizado actos físicos contra el legislador.

Una muy criticable gobernadora, Layda Sansores, haciendo castigar a un periodista, Jorge Luis González, y al medio Tribuna, a tal grado que, en un episodio aberrante, se les han impuesto ¡interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar qué pueden publicar, con prohibición expresa de referirse a la virreina colorida!