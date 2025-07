Carta aclaratoria: La Jornada miente

E

n virtud del artículo sexto de la Constitución Mexicana:

La junta editorial de La Jornada miente al acusarme de terrorista y mercenaria. El intento de criminalizarme tiene implicaciones graves para mi persona. Lo que es peor, La Jornada se convierte así en una repetidora de la propaganda del régimen cubano, en cómplice de una dictadura sangrienta que instiga al odio contra sus críticos, que reprime, encarcela y mata a sus opositores.

En ejercicio de mi derecho de réplica respondo a las calumnias publicadas por este medio de prensa el 29 de junio de 2025.

La publicación no presenta prueba alguna que respalde sus imputaciones porque no existen. He dedicado mi vida al activismo cívico y pacífico por la libertad de mi país, tal y como lo hizo mi padre, quien fue asesinado en la isla en 2012. Contrario a las acusaciones de La Jornada, a mí sí me consta este crimen. De hecho, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023 concluyó que el Estado cubano es responsable por las muertes de Oswaldo Payá y de Harold Cepero.

Los editores de La Jornada parecen frustrados porque yo, una ciudadana cubana conocida por mi labor en favor de la democracia, obtuve la primera mayoría por encima de otros seis candidatos excelentes. Sin embargo, en la CIDH tendré el honor de representar a todos los estados de las Américas y trabajar en defensa de todas las víctimas. Algunas de ellas son mexicanas, y quiero decirles que, ya se trate de mujeres víctimas de la violencia, migrantes vulnerados por la corrupción y el crimen, periodistas o ciudadanos comunes afectados por la impunidad, en mí tienen una defensora. Trabajaré para que sus voces sean escuchadas y puedan acceder a la justicia. Ese es el compromiso que asumo con cada persona en este hemisferio.

La CIDH es un organismo autónomo y multilateral. Fui electa mediante el voto soberano de los 32 estados participantes, en una elección transparente, justa y una de las más competitivas que haya visto la OEA en décadas. El editorial intenta desacreditarlas recurriendo a las difamaciones propias de los panfletos del régimen, demasiado obsoletas como para dedicarles otra línea en el siglo XXI. La Jornada omite que donde no hay elecciones libres ni competitivas es en Cuba.

Allí la dinastía Castro se sucede en el poder desde 1959. Cuando designó a Diaz-Canel como presidente, él mismo confesó públicamente que las decisiones importantes las seguirá tomando Raúl Castro .

La Jornada optó por despreciar los hechos, pero la realidad es que Cuba merece verdad y libertad, no propaganda. México también.

Rosa María Payá

Misiva a la gobernadora de Campeche

Layda Sansores:

Como artista y promotor cultural profundamente comprometido con la entidad, me duele constatar que, a pesar de mis esfuerzos por exaltar el legado musical del estado, he recibido indiferencia e incluso hostilidad por parte de algunas instancias locales. Sin embargo, lejos de desanimarme, esto fortalece mi convicción de servir al pueblo campechano.