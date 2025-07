Foto The Independent

▲ Una de las imágenes que se han distribuido en redes sociales muestra la hinchazón de los tobillos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuida a problemas circulatorios. Foto The Independent

El anuncio, que el diario The Washington Post calificó de raro reconocimiento por parte de uno de los presidentes más viejos y que durante mucho tiempo ha buscado proyectar vigor , se realizó luego de que esta semana circularon en Internet imágenes del presidente en el Mundial de Clubes de la FIFA con las piernas hinchadas y una mano con moretones cubierta de maquillaje, lo que causó que multitudes de usuarios especularan que su administración estaba encubriendo una crisis de salud.

Aseguró que se trata de una condición benigna y común, particularmente en personas mayores de 70 años , aunque la Biblioteca Nacional de Medicina estadunidense señala que ese padecimiento no es un trastorno benigno y conlleva una enorme morbilidad . Sin atención adecuada, la afección es progresiva y deriva en síndrome posflebítico y úlceras venosas que son muy difíciles de tratar por ser crónicas, dolorosas y debilitantes, incluso con tratamiento.

Ap, Afp, Reuters y The Independent

Ap, Afp, Reuters y The Independent

Si bien Leavitt no informó cuándo notó Trump por primera vez la hinchazón en sus piernas, enfatizó que la IVC es una afección benigna común en personas mayores de 70 años y subrayó que las pruebas no mostraron evidencia de trombosis venosa profunda, una afección más grave en la que se forman coágulos de sangre en una o más de las venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas.

La funcionaria también precisó que no había evidencia de enfermedad arterial, y afirmó que el trastorno no le estaba causando al presidente incomodidad alguna, aunque no quiso precisar qué tratamiento recibe.

Ordena revelar testimonios pertinentes del caso Epstein

Anoche Trump informó en su red Truth Social que ordenó a la fiscal general Pam Bondi que presente todos los testimonios pertinentes en los tribunales respecto al caso de Jeffrey Epstein, en medio de lo que calificó de ridícula publicidad y una gran estafa por parte de los demócratas que debe terminar ya .

Exige a Lula detener juicio contra Bolsonaro