Peña Hurtado enfatizó que desde hace tres lustros se comenzó a edificar en este punto y en las inmediaciones continúan las obras, ya que en algunas carreteras, recientemente hechas sobre algunos canales, pasan a diario camiones llenos de material de construcción que provocan desprendimientos internos en los techos de las grutas.

Las vibraciones, dijo, aumentan la posibilidad de que éstos últimos colapsen, ya que tienen menos de cinco metros de grosor. De hecho, ubican el punto conocido como La Virgen, donde en contraesquina hay una casa; toda ésta cabe dentro de la cueva y está encima; sabemos que hay peligro, es muy alta la posibilidad de que se caiga, lo único que no sabemos es cuándo , advirtió Luis Peña.

El biólogo llamó a las autoridades y a quienes pretenden seguir construyendo en el área a respetar la norma de Tepoztlán, se tienen programas de desarrollo urbano, de ordenamiento ecológico, uno de manejo del área protegida , por lo que no se deben permitir construcciones en esta zona comunal.

No obstante, indicó, alguien fue omiso y eso provocó que ya haya al menos 10 casas sobre la cueva, pero insistió en recomendar no pasar y no vivir encima de ella. Los terrenos son comunales y alguien los está vendiendo, y hay quien está dando permisos, o está siendo omiso, es una cadena que se debe de controlar , tanto por el ayuntamiento de Tepoztlán –encabezado por el edil independiente Perseo Quiroz– como por las dependencias de cuidado del medio ambiente del estado de Morelos y del país, agregó.

En su exposición, los especialistas en el tema destacaron que el sitio sufre también un deterioro natural, el cual ha sido detectado y estudiado desde hace 30 años.

El murciélago magueyero mayor, científicamente conocido como Leptonycteris nivalis, es un polinizador clave de plantas como el agave, y también juega un papel importante en el control de plagas. Su papel es fundamental para la regeneración de los ecosistemas y para la agricultura.