Viernes 18 de julio de 2025, p. 7

Para Miguel Nieto, propietario del Salón Los Ángeles, el recinto, desde su origen, “ha sido un lugar de resistencia cultural de baile y tradición que reúne a músicos y asistentes de todas las generaciones. Somos la cuna del danzón y del espíritu de los pachucos y las rumberas. A lo largo de estos 88 años se han presentado ritmos de moda; por ejemplo, el danzón, que en la década de 1930 no era muy bien aceptado por la liga de la decencia, el mambo, y ha sido el espacio para las grandes orquestas. En este lugar Benny Moré compuso Bonito; su pista de baile la han pisado leyendas desde Cantinflas y Diego Rivera hasta Dámaso Pérez Prado, Celia Cruz y La Sonora Santanera”.

Con motivo del 88 aniversario, el seminal Salón Los Ángeles abrirá sus puertas a una variedad de ritmos clásicos y géneros innovadores que nos llevan de la nostalgia a la fiesta para rendir homenaje a casi nueve décadas de espectáculos, música y cultura popular mexicana.

Los programas que el Salón Los Ángeles presentará para festejar su aniversario harán detonar la pista: el sábado 2 de agosto comienza el festejo con el Baile Tradicional de Aniversario, a partir de las 18 horas, con agrupaciones de ritmos tropicales que caracterizan su larga trayectoria. El cartel está encabezado por Alberto Pedraza con su ritmo y sabor; La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita; Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas, que desembarcan con toda su fiesta; el sabroso Son Cubano de la mano de La Nueva Nostalgia; la música cadenciosa de Carlos Campos y sus 15 Campeones; el tradicional danzón con la Orquesta de Chamaco Aguilar; la energía, feminidad y juventud de la voz de la cantante mexicana Tania Matus; Las Musas Sonideras y el ensamble de Baldomero Jiménez.

Originalidad y música contemporánea

Para el 9 de agosto, a partir de las 19 horas, el festejo continúa con un cartel lleno de energía, fiesta, originalidad y música contemporánea para jóvenes y adultos, que hacen vibrar al salón, cuando lleguen al escenario, el teatro, el clown y la poesía callejera de la icónica banda mexicana Triciclo Circus Band; la mezcla de surf y rock instrumental del Sr. Bikini; la cumbia delirante de Tropikal Forever y la música de experimentación y mezcla de diversos géneros con Insulini y Los Espantasuegras.

Prosiguiendo con los detalles del inmueble con arquitectura art déco y su pista de baile original, Nieto mencionó refiriéndose al cartel del 9 de agosto: “Salón Los Ángeles sigue siendo testigo vivo del estilo y la elegancia de la vida nocturna en la Ciudad de México. También el rock en español tanto el Tri como Maldita Vecindad, Caifanes, Panteón Rococó y Café Tacvba en algún momento de sus inicios tocaron aquí, muchos grupos han desfilado. ¿Por qué no se presentan ahora?, porque no podemos pagar lo que paga el foro que tiene nombre de seguros. El caso es que este sitio está vivo, una de sus características es esa capacidad para ser escogido para unas pompas fúnebres, pero también para la firma de los documentos del Frente Zapatista o una obra de teatro como Aventurera”.

En opinión de la banda Sr. Bikini la presentación de su propuesta musical no se contrapone ni es “una ruptura con la tradición de el Salón Los Ángeles, uno de los lugares que se ha mantenido a pesar de los embates del tiempo, las modas, y sigue después de 88 años dando espacio, no solamente a la tradición y todos los artistas del pasado, sino también a las nuevas generaciones en distintos momentos, y hacer convivir a todas esas propuestas en un mismo espacio. Nuestra actuación más que una ruptura, es una muestra del presente, del pasado y del futuro de las expresiones musicales y culturales de nuestro país. Supongo que durante este tiempo habrán existido etapas donde se juzgaban mal ciertas expresiones musicales, por lo tanto considero que Los Ángeles continúa siendo la casa de muchas de estas manifestaciones de la calle y su música, pero sobre todo de una puramente chilanga y festiva, como lo somos nosotros. El Salón Los Ángeles le ha dado identidad a la Ciudad de México y como dice su clásica frase ‘Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México’ y vamos por el centenario”.