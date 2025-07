Ap

Viernes 18 de julio de 2025

La china Yu Zidi tiene sólo 12 años y competirá en el Campeonato Mundial de Natación en Singapur. Eso es increíble. Pero su edad es sólo parte de la historia.

No únicamente es muy joven, sino que sus tiempos en tres justas este año están entre los mejores del mundo. Y aquí está el detalle sorprendente. Con esas marcas habría estado cerca de una medalla en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Creo que es una gran historia. No sé adónde la llevará , dijo Greg Meehan, director del equipo nacional del conjunto estadunidense en Singapur.

Como hacen los jóvenes nadadores prometedores, Zidi tiene sus mejores marcas personales casi cada vez que compite. Sus tiempos son más que simples impulsores de confianza, la colocan a la vista de récords, medallas y estrellato.

Clasificó en 200 y 400 metros combinados y en 200 mariposa. Podría ganar medalla en los tres.

El tiempo de dos minutos, 10.63 segundos en 200 combinados del campeonato chino en mayo fue el más rápido jamás registrado por un nadador de 12 años, ya sea hombre o mujer, según World Aquatics.

Eso fue sólo el comienzo. Su registro de 2:06.83 minutos en 200 mariposa en la misma competencia la habrían colocado en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Fue el quinto crono más rápido del mundo este año y habría sido suficiente para el oro en los Mundiales de 2024.

Para culminar el campeonato nacional, hizo 4:35.53 minutos en 400 combinados, el quinto tiempo más rápido del año en esa justa. Eso también habría sido suficiente para el cuarto lugar en los Juegos de París, sólo 0.6 segundos de-trás de la medallista de bronce Emma Weyant, de Estados Unidos.

La canadiense de 18 años Summer McIntosh domina los 400 metros combinados y actualmente tiene el récord mundial de 4:23.65 y la marca en 200 combinados de 2:05.70. Es un talento generacional, ganadora de tres medallas de oro en París.

En comparación, Zidi a los 12 años está nadando aproximadamente 15 segundos más rápido en 400 combinados que McIntosh a esa edad, y 12 más veloz en 200 combinados

La génesis

Zidi dijo que comenzó a nadar a los seis años en un parque acuático.