Viernes 18 de julio de 2025, p. 2

La creación de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII) no implica la desaparición de ninguna área ni instancia de la Secretaría de Cultura (SC) federal, sostuvo Diego Prieto Hernández, quien el miércoles pasado fue nombrado titular de esa nueva iniciativa gubernamental, dejando atrás una gestión de nueve años al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

No desaparece la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, sino que la reorganiza y le da mayor fuerza , afirmó el antropólogo en entrevista con La Jornada.

Los ladrillos de esta unidad están esencialmente en la Dirección General de Culturas Populares y en las áreas de vinculación cultural y comunitaria. No se destruye nada: se reconstruye y construye un nuevo andamiaje institucional.

Reiteró lo publicado ayer en estas páginas de que esta nueva instancia formará un triángulo virtuoso con el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal): El primero atiende el patrimonio monumental; el segundo, el artístico, y nosotros, el patrimonio vivo. Esta articulación es clave para la política cultural .

Recordó también la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que esta unidad favorezca una reinvención del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y trabaje muy de la mano con él, porque la lengua no se conserva sin cultura .

También, dijo, se le encomendó una relación muy estrecha con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), pues a la primera mandataria le interesa mucho fortalecer el trabajo y la función artesanal .

Prieto Hernández detalló que la instancia recién creada tendrá cuatro funciones principales: investigar, promover, salvaguardar y difundir las expresiones culturales vivas de nuestras comunidades .

Precisó que, a diferencia del INAH, esta investigación no será académica, o no sólo académica, sino participativa, donde las comunidades no son objeto de estudio, sino sujetos activos .

En cuanto a la tarea de promoción, enfatizó: el Estado no impone cultura, sino que facilita que surja desde las comunidades , mientras sobre la salvaguarda explicó que no se trata de conservar de forma estática como con una pirámide, sino de crear condiciones para que tradiciones como danzas o cantos se sigan renovando de manera generacional .

En términos de difusión, aclaró que buscará articular esfuerzos con otras dependencias para que estas expresiones lleguen a más mexicanos , siempre respetando su origen comunitario. No es folclor: es vida cotidiana transformadora .

Acerca del rango jerárquico de la UCVPII, precisó que está arriba de una dirección general y debajo de una subsecretaría ; reafirmó que tendrá dos direcciones generales: una técnica y otra de acción territorial, enfocadas en investigación participativa y trabajo comunitario.