El personal lesionado fue atendido por elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; ninguno sufrió heridas graves y los cuatro fueron atendidos en el lugar.

No obstante, la versión de Francisco Camacho, habitante del predio, es contraria al reporte. Narró que al ver llegar a los policías y camionetas oficiales alrededor de las 8:30 horas, solicitó a los funcionarios la orden de desalojo. Me dieron vueltas, y cuando por fin me lo mostraron, el domicilio no coincidía con el mío , afirmó. Al hacerlo notar, dijo, los funcionarios detuvieron el operativo, y fue el director de la Corenadr, Humberto Adán Peña Fuentes, quien ordenó suspenderlo . Sin embargo, señaló que entre ocho y 10 viviendas fueron derribadas, y acusó que el operativo se debió a un error en la delimitación territorial.