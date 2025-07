E

n cumplimiento del multifactorial guion tan sabido, Donald Trump dio ayer un paso más en su propósito de desestabilizar a México y, en especial, al segundo gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Desde la Casa Blanca, Trump lanzó el golpe más explícito contra la administración Sheinbaum, al firmar la Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo ( Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl Act: HALT, siglas en inglés y vocablo que significa detener).

Teatral, efectista, aseguró que los cárteles tienen mucho control sobre México y que la autoridad mexicana está petrificada para presentarse en sus oficinas, están petrificados sobre ir a trabajar (mentira e imprecisión tan evidentes que ayudan a calificar el resto del provocador libreto donaldino).

El ausentismo laboral de la élite gobernante (en sus tres niveles, ha de suponerse) se debería, según el hacendado inspector del trabajo apellidado Trump, a que los cárteles tienen un tremendo control en México (frase clave en las reiteraciones casablanquistas), en los políticos y los candidatos electos (aquí, el multimillonario se quedó a medias, sin precisar nombres, ni atreverse a acusar a Presidenta, gobernadores o legisladores en funciones, sino electos ).

Perdonavidas, el esbozo de interventor dijo que quería ser diplomático, amable con México. Pero, caray, él no se puede quedar con los brazos cruzados, así que (escúchese el cabalgar de los jinetes justicieros gringos siempre dispuestos a salvar a otros, pero no a sí mismos): Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos permitir que eso pase .

Trump golpea a México no para combatir de verdad el tráfico de drogas, sino para presionar a la presidenta Sheinbaum y conseguir más cesiones. El poderío concentrado de Morena y sus aliados y la viabilidad electoral que mantienen constituyen un objetivo a abatir por los halcones del trumpismo, que extienden sus garras en otros países latinoamericanos sin la resistencia institucional y popular que en México se mantiene.