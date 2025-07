Afp

Periódico La Jornada

Jueves 17 de julio de 2025, p. a12

Toulouse. Un hombre vestido con una camiseta en la que se podía leer “Israel out of the Tour”, que irrumpió en el esprint final de la etapa 11 del Tour de Francia en Toulouse, fue detenido poco después por las autoridades locales.

El manifestante, quien a pesar de las barreras de seguridad logró saltar al asfalto, estuvo cerca de cruzar a pie la línea de meta, con una kufiya palestina en la mano, antes de sufrir un derribo por parte por un miembro de seguridad de la carrera y de ser detenido por la policía instantes después.

El equipo Israel-Premier Tech compite en el periplo con ocho corredores de otros países. Adquirió el derecho de participar en el Tour de Francia en 2020 cuando Israel Start-Up National tomó la licencia WorldTour de Katusha y desde entonces ha logrado tres victorias de etapa, aunque ninguna aún en la carrera de este año.

El noruego Jonas Abrahamsen atacó desde el comienzo para llevarse la etapa 11 del Tour, donde el favorito Tadej Pogacar sufrió una caída cerca de la meta.