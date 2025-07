Adriana Díaz Reyes

Al mirar hacia el cielo se puede observar a Dafne Navarro suspenderse en lo alto, ejecutar giros y extender su figura hasta que se alinea, cae al trampolín y comienza su vuelo otra vez. Una analogía de lo que ha sido la carrera de la seleccionada nacional durante 18 años.

No todo ha sido color de rosa. Pasé por momentos difíciles en los que no tuve el apoyo para viajar o competir. No es sencillo transitar por esa etapa, pero seguir se trata de una cuestión de orgullo, de altas y bajas en las que demostré que sigo estando presente. Después de no lograr mi clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 este ciclo es un borrón y cuenta nueva , comentó la gimnasta de 29 años.

Templanza

En 2021, a punto de tomar un vuelo a Europa para su participación en el serial de Copas del Mundo, las autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le informaron que no pagarían una estancia en Portugal planeada con anterioridad y fundamental en sus aspiraciones de clasificación a los Olímpicos de Tokio. Con la templanza que la caracteriza, la tapatía buscó la forma de cumplir con los planes trazados y se convirtió en la única latinoamericana en la final, ubicándose en el octavo sitio de la competencia.