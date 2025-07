Karla Torrijos

Jueves 17 de julio de 2025, p. a11

Mientras las negociaciones con el club argentino Newell’s para que el portero costarricense Keylor Navas se integrara a Pumas fracasaron, el conjunto auriazul presentó ayer a su nuevo refuerzo: el colombiano Álvaro Angulo, quien aseguró que el técnico Efraín Juárez fue clave para tomar la decisión de incursionar en el futbol mexicano, luego de que ambos se coronaron campeones con el Atlético Nacional de Medellín en la Liga Dimayor.

Es un timonel que sabe explotar mis fortalezas. Nos fue muy bien en Atlético Nacional y ojalá que podamos hacer lo mismo aquí. Quiero ser campeón y quedar en la historia de esta linda institución , señaló el lateral durante su presentación en las instalaciones de La Cantera.

Procedente del Independiente de Avellaneda, de Argentina, el colombiano también destacó el trabajo de Juárez. Su clave es que sabe cómo se maneja un plantel dentro del camerino y nos da confianza. En Atlético el éxito fue que tenía un buen equipo, que jugaba muy bien. Donde va, quiere ser campeón y eso es lo que nos está metiendo en la mente , comentó.

Asimismo, indicó que su principal objetivo con Pumas es ser monarca y mostrar un buen desempeño pa-ra ganarse un lugar con su selección de cara al Mundial de 2026.

“Lo que me motivó a venir es que me gustan los retos. Cuando llegué al Nacional, también llevaba mucho tiempo de no conseguir títulos y gané cinco. En Independiente llegamos a una semifinal. Mi razón de estar en Pumas es conquistar todo y esa debe ser la mentalidad del equipo.