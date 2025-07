Me parecía fundamental que en estos gobiernos que promueven una transformación en favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, de las clases y sectores subalternos, de los pueblos indígenas y afromexicanos, hubiese una acción cultural institucional dirigida a impulsar, promover y salvaguardar el patrimonio vivo , destacó.

En su alocución, dejó en suspenso la continuidad de esta última dirección o cómo funcionará en adelante, al asegurar que desde hace dos sexenios no está en su mejor momento y que requería de una reingeniería y un nuevo impulso.

La idea fue, y es, construir una entidad que se ocupe de todo el trabajo de acercamiento y de acompañamiento cultural con las comunidades de México, que haga un trabajo de territorio, que vaya más allá de la investigación académica que el INAH hace y que se centre en la tarea de la promoción social y cultural con las comunidades , subrayó.

Me parecía fundamental redignificar este trabajo de promoción social y cultural y unir una serie de programas y proyectos dispersos en la SC en una sola unidad.

Si bien acotó que en el reglamento de la SC se especifica cómo está constituida la UCVPII, adelantó que contará con dos direcciones generales. Una es la Dirección Técnica y de Investigación de las Culturas Populares, que tendrá por objeto desarrollar, desde el punto de vista de contenidos, los programas a promover en territorio.

La otra es la Dirección de Acción Territorial y Trabajo comunitario, encargada de organizar y empujar el trabajo de las unidades regionales y de una red de promotores que se plantea impulsar.

Precisó que la nueva instancia que encabeza fue concebida estrechamente vinculada con el INAH.

Tras mencionar que durante nueve años le tocó trabajar en la consolidación y fortalecimiento del INAH, el antropólogo recalcó que el desafío ahora es crear una institución a partir de cero y conformar un triángulo virtuoso con aquel instituto y el Nacional de Bellas Artes y Literatura para el desarrollo de una política dirigida al patrimonio cultural en su integridad.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum le instruyó revitalizar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y tender puentes con él, así como establecer una relación transversal con el Fondo Nacional para las Artesanías.

Ambas dependencias seguirán teniendo su propio desarrollo , precisó y agregó que la UCVPII también tendrá una relación horizontal muy cercana con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.