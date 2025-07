Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de julio de 2025, p. 29

Residentes de las colonias Roma e Hipódromo afirmaron que algunos puntos del bando uno anunciado por el gobierno son repetitivos , y otros no se han cumplido para frenar la gentrificación, entre ellos que el aumento en rentas sea según la inflación anual y no se aplica la Ley de Turismo, aprobada en 2024, por lo que no se conoce el padrón de personas que rentan viviendas en la capital y que sólo podrían hacerlo 180 días al año.

La líder vecinal de la Hipódromo, Damaris Cubos, comentó que el documento presentado ayer es información y proyectos que ya existen, y no se han concluido . Además, pretende crear más proyectos normativos, pero ahí está la reforma del año pasado y no se ha puesto a funcionar la plataforma digital que regularía a las aplicaciones.

Para el presidente de la Fundación La Roma, Mario Rodríguez, algunos puntos quedan en el discurso , al reprochar que no se combate la ilegalidad de diversos establecimientos mercantiles y construcciones que violan el uso de suelo.