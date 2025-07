R

ecibí la fatal noticia y quedé sin aire. El domingo 15 de junio de 2025, en el pueblo San Mateo Piñas, Oaxaca, fuiste asesinada, afable Lilia Gemma. Aunque era domingo, te encontrabas trabajando en el ayuntamiento, como solías hacerlo todos los días, en beneficio de aquellos pobladores, y por su mandato, conforme a los usos y costumbres del lugar, al margen de los partidos políticos. Seguramente nunca se sabrá el móvil del incidente ni los nombres de los matones que dispararon, no dudo que se trate del crimen organizado; a saber, amiga mía, qué intereses perversos habrás tocado con la honestidad y valentía que siempre te caracterizaron.

El 8 de febrero de 2024 escribiste: “Llenaría páginas y páginas si te contara cómo estoy y qué hago… Lo importante es que estoy aprendiendo mucho, y tú sabes que el aprendizaje cuesta. A veces pienso en renunciar, pues la condición humana aquí se manifiesta en toda su dimensión, esa parte fea que tienen a flor de piel muchos individuos. Sin embargo, resisto, pues aunque sea milimétrico el cambio, algo estoy logrando”. Vislumbrabas el peligro, sin duda, pesó más tu anhelo por la transformación de México.

El 30 de diciembre de 2022 me contaste: Como bien sabes, he estado colaborando desde hace tres años en el pueblo donde nació mi papá. Resulta que no me quieren dejar ir, y ahora en las elecciones municipales salí electa para presidir el municipio por el trienio 2023-2025. Tomaré posesión del cargo el domingo 1º de enero. No sé cuándo volveremos a vernos, pero deseo de corazón que sigas disfrutando de tus actividades de docente, escritor, investigador, padre, abuelo y buen lector . El mismo día di respuesta: Mejor noticia que la tuya no he recibido en los últimos tiempos. Te felicito y deseo una exitosa gestión que seguramente tendrás . No nos volvimos a ver.

Poco más de dos años antes, en mayo de 2020, confirmaste algo que se veía venir: Te saludo desde San Mateo Piñas, donde ahora estoy de fijo por este año. Estoy batallando con la autoridad municipal para avanzar en el trabajo de la construcción de la carretera al pueblo. Tendría que platicarte porque es largo el asunto . Transpiraba por tus poros alegría por los avances en la construcción de la carretera, obra que encabezaste y ahora comunica a San Mateo Piñas. Orgullosa, presumías al finalizar 2020: El año pasado pavimentaron 2.4 kilómetros, ahora nosotros hicimos siete . Y yo expresé: Mucha suerte en tu camino, deseo que quede muy bien pavimentado, empapado de ilusiones y transformación .