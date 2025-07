L

os empeños para sacar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de sus tribulaciones llevan años con variables resultados. Tanto Andrés Manuel López Obrador como ahora Claudia Sheinbaum ponen los mejores empeños para sacarlo de su crítico estado y momento. Ven a Pemex como la valiosa empresa que fue, y puede seguir siendo, a pesar del controvertido manejo que padeció.

Para facilitar su arreglo, concitan recursos de donde pueden obtenerlos. Ahora, a la par de estos difíciles trabajos de rescate, se padecen las presiones de Donald Trump y sus aranceles locos. Pero la deuda, de 100 mil millones de dólares es inmensa y por demás dañina.

No fue utilizada para producir y crecer en la gestión de la petrolera o, en bien del país por añadidura. La usaron para facilitar la fiscalidad y no molestar (subsidiando) a los (no) causantes mayores. Endeudaron a Pemex para reducirla, quebrarla y vender los remanentes. Ninguna empresa puede cargar con ese volumen de recursos por pagar. Su servicio es criminal para la fluidez del diario quehacer. Este endeudamiento salvaje tomó sólo dos administraciones –Peña y Calderón– en contratarse. Los auxiliaron un enjambre de financieros privatizadores y otros legisladores que incidieron, mediante sacos cargados con ilegales pesos, en las famosas reformas peñistas. La publicitada excusa de salvar a México fue la justificante de venta.

La realidad indica que, a mayor deuda, menor producción en una relación estrictamente inversa. Con los dispendios en boga pues nunca fueron aminorados durante largos y oscuros años prianistas.

Los errores pasados forman pesado fardo. Grandes, medianos y chicos obstáculos subsisten aún tras la depuración reciente, acumulados durante más de 40 años del mando tecnocrático neoliberal. En ese periodo no cejaron en dañar a la empresa que, a pesar de ello, ha continuado sus forzadas cuan generosas aportaciones. Durante este oscuro periodo de su gestión, Pemex fue usada, también y continuamente, como caja grande para asegurar elecciones priístas. Miles de millones fueron extraídos de sus tesorerías sexenales para comprar votos de individuos, familias y regiones situadas en cuencas de pobreza. Supervisores de casillas, a veces con todos sus integrantes, entraron en los planes de sabotaje. El conteo y resguardo de boletas, fue encargado a bien entrenados maestros en alterar legítimos resultados. Largas jornadas de trabajos mapacheros, escenificadas por efectivos profesores del SNTE, fabricaron parte de esa democracia, añorada por la actual crítica. Los mentores, qué duda cabe, fueron inapreciable tesoro de la longevidad priísta. Todo ello aceitado con los recursos petroleros.