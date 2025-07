La propuesta del BRICS+ puede favorecer la transformación del orden global. Se trata de un proyecto del Sur Global que, en algún sentido retoma el espíritu de la Conferencia de Bandung (1955-70) y del Movimiento de Países No Alineados y del Grupo de los 77. Es decir, hay conciencia de que el capitalismo dividió al mundo en dos grupos, norte/sur, articulados en un marco de asimetrías económicas y dependencia. Si bien hay diferencias entre esos grupos, el mensaje sigue siendo contra cualquier forma de neocolonialismo. Bandung nació focalizado en Asia y África, cuyos países muy pobres estaban recién independizados. El BRICS+ es una agrupación transcontinental con integrantes con capacidades industriales y financieras, y han avanzado en mecanismos institucionales, entre ellos, el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) con sede en Shanghái. Siguen la tradición de Bandung de promover la independencia económica de los países del sur, y pretenden ser una alternativa a los organismos financieros del norte brindando recursos para proyectos de infraestructura, energía y desarrollo regional. Promueve el uso de monedas locales y así reducir la dependencia del dólar en el comercio internacional. Y muy importante: hay un énfasis en la multipolaridad, de la cooperación y el respeto a las soberanías.

Ha quedado claro: los enemigos son los migrantes, indocumentados o no. De esta forma se desvía la atención de las profundas contradicciones que enfrenta el sistema, de una hegemonía en declive y de la incertidumbre y caos que la política de aranceles de Donald Trump está creando. Las élites cancelan el pensamiento crítico impidiendo debatir las necesarias transformaciones estructurales, estigmatizando conceptos, socialismo, comunismo, imperialismo, apoyados, por los medios de comunicación y los poderes judiciales.

Las palabras de Lula da Silva en el cierre de la decimoséptima cumbre del BRICS+, realizada en Río de Janeiro, resumen de manera clara los ejes del proyecto: Reivindicar un cambio en la gobernanza mundial bajo el esquema de la multipolaridad; organizar al mundo de forma diferente, acabar con las guerras, enfrentar el cambio climático, buscar la paz, comunidades más justas, inclusivas, soberanas y sin imposiciones del dólar . Lo que alude también a alejarse de las sanciones unilaterales e ilegales de EU. Se manifiestan contra el genocidio palestino y contra el ataque a Irán por Israel y EU. No es extraño que Donald Trump haya reaccionado contra el grupo, una muestra de que el BRICS puede ser algo más que sólo una molestia y ha señalado que no son una amenaza seria, pero, de seguir siendo miembros tendrán que pagar 10 por ciento de aranceles y, si quieren desafiar al dólar, tendrán que pagar un alto precio; no lo vamos a consentir porque el dólar es rey .