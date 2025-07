Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 10

Médicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez no se percataron de que un paciente podía tener encefalitis espongiforme por priones, por lo que cuando solicitaron la realización de una biopsia omitieron advertir del riesgo de contaminación del quirófano, el instrumental e incluso para los neurocirujanos que llevaron a cabo el procedimiento.

La enfermedad es un tipo de inflamación del cerebro provocada por la alteración de proteínas neuronales que carecen de información genética. Es un padecimiento grave, muy poco frecuente y sin cura.

Aunque existen manifestaciones clínicas y estudios de laboratorio e imagen, cuando los especialistas no logran identificar la causa de la inflamación del cerebro (encefalitis), el último recurso es la biopsia, esto es, tomar un fragmento del órgano para su análisis.

Especialistas comentaron que los priones son proteínas con capacidad de autorreplicación, a pesar de que carecen de ADN y ARN. Se desconoce cómo lo logran, pero tienen un comportamiento anormal, dañan las neuronas y en general el funcionamiento del sistema nervioso central.

Sobre el caso identificado en el Instituto Nacional de Neurología, señalaron que partículas microscópicas de priones pudieron quedarse en el instrumental, el equipo y otros insumos, incluido el equipo de neuronavegación utilizado por los cirujanos.

Llamaron la atención de que no hubo la alerta sobre el riesgo que existía, lo que podría ser consecuencia, plantearon los especialistas, de que no se realizó la sesión de programación quirúrgica, una práctica usual en los hospitales, donde se presentan los casos para cirugía, y el equipo médico discute sobre las causas, riesgos y conveniencia o no de llevarla a cabo.

Un reporte enviado por autoridades del instituto a este diario señala que de este caso sólo se hizo una interconsulta al Servicio de Neurocirugía de la misma dependencia.