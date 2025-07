Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 9

Senadoras de Morena respaldaron la pretensión de crear una comisión que revise quién puede ingresar o no a este partido, durante la reunión de su consejo nacional que se efectuará el próximo fin de semana. Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres y senadora con licencia, consideró acertado que en una agrupación que ha sido muy abierta y con una afiliación que no ha estado cerrada para nadie, se haga una valoración de personajes provenientes de otras instituciones políticas, para no perder su autoridad moral y no ofender a la militancia. Agregó que hay muchas cosas que se pueden hacer ante esta preocupación de que Morena no se vaya llenando de los vicios de la política tradicional.