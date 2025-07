D

os libros de historias de vida circulan en espera de lectores que gusten del rock mexicano y sus personajes; ambos fueron presentados en Radio Chopo el pasado sábado 12 de junio. El primero en ser comentado fue Rockdrigo. Una hurbanoistoria asfáltica, escrito por Rock and Rul, cuyo tema gira alrededor de una charla entre el autor –en la que quemartita y una chela apoyaron– y el compositor de la canción Estación del Metro Balderas. La narrativa en esta novela es la usual en Rul: el barrio, lenguaje coloquial y bandoso, aderezado con humo de cigarros y tragos de caguamas.

El segundo trabajo editorial presentado fue La vida inútil de Juan Hernández. Sobre el contenido de sus textos, el autor comentó: son de mis ayeres, de mis inicios en el rock mexicano: cómo llegué a mi primer evento, cómo fue mi andar, mi lucha del brazo con muchos de ustedes; de compañeros músicos que la mayoría de ustedes reconocerán en este libro que espero lo lean ya que me parece muy interesante. Y sobre el título, mucha gente me dice ¿por qué la vida inútil? Lo que quiero reflejar en este libro es que para muchos, les parece que ser rocanrolero significa una vida inútil, pues no lo es. Quiero que ustedes lo lean y vean que ninguna vida es inútil y menos con un trabajo arduo y de muchos años. subrayó el líder de Juan Hernández y su Banda de Blues. Estos dos volúmenes se consiguen en las redes sociales de los autores y en algunos puestos del Chopo.

Rock mexicano en San Lázaro

Con una exposición de fotografía y la proyección del largometraje Rita, el documental (2018 dirigido por Arturo Díaz Santana) el jueves 10 de julio arribó el rock al Palacio Legislativo de San Lázaro; al otro día, el viernes 11, se realizaron dos mesas de diálogo, la primera con el tema Los Medios de Comunicación coordinada por José Hernández Riwes con los comentarios de Jinete, locutor; Guillermo Clemente, músico, Chava Rock, periodista y Javier Hernández Chelico, reportero. La segunda charla la coordinó Alonso Arreola y participaron Ricardo Bravo, periodista; Ramón García, coleccionista; Lalo Barajas, promotor cultural y el músico Tony Méndez. El cierre fue con rock en vivo. Estas actividades demostraron que el rock mexicano tiene historia como para aportar testimonios culturales, sociológicos, artísticos, y obvio, musicales generados por los jóvenes de diferentes generaciones de los pasados 65 años. Los auditorios elegidos lucieron atestados los dos días.