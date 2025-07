S

in duda, la decisión de arancelar (17.09 por ciento) la importación de jitomate mexicano es injusta y unilateral (Sheinbaum dixit), es decir, lo mismo que ha hecho (y en esa ruta se mantendrá) con otros productos nacionales dirigidos al mercado estadunidense, pero hay que subrayar que el objetivo de Donald Trump no es económico, sino político, doblar a nuestro país, avasallarlo. De nada sirve que en la oficina de Marcelo Ebrard presuman que ya tenemos negociaciones con el vecino del norte, cuando es más que obvio que el salvaje de la Casa Blanca no tiene la menor intención de llegar a un acuerdo: él impone y humilla, y depende del otro lado si lo permite.

El gobierno mexicano decidió negociar con su par estadunidense desde el primer anuncio de Trump en materia arancelaria y, transcurridos los meses, los logros alcanzados no son para presumir, pero no por falta de interés, argumentos e insistencia de la parte nacional, sino por la actitud del maquiavélico inquilino de la Casa Blanca que se niega a ceder un milímetro, utilizando para ello cualquier cantidad de pretextos. Entonces, de nada sirve decir que ello no sólo sucede con México, sino con todo el mundo , pues no resuelve la situación. El jitomate es la más reciente víctima –no la última– de los aranceles gringos y no importa si la parte mexicana (tanto el gobierno como los productores) tiene la razón.

En la mañanera de ayer, la presidenta Sheinbaum comentó que en materia de colaboración bilateral “hay temas que a ellos (los gringos) no les gustan, pues también hay temas que a nosotros no nos gustan: no nos gusta que nos pongan 17 por ciento de arancel en el jitomate porque lo consideramos totalmente injusto; y además, que va a afectar a los dos países. Asimismo, dijo, nosotros tenemos una mesa de negociación, de aquí al 1º de agosto, y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema del jitomate. Si en esa fecha no se llega al acuerdo, pues ya estaremos informando algunas otras acciones .