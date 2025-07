M

uchas cosas bizarras sucedieron durante la guerra de los 12 días que surgirán con-forme se disipe la espesa humareda de la desinformación que formó parte de la agresión militar de Israel.

En medio de la primera guerra global de la desinformación, repleta de engaños y mendacidades, destacan las supercherías a las que fue objeto Irán, que sostenía negociaciones de buena fe ( whatever that means) con Estados Unidos, mientras Israel preparaba su pérfida agresión multirregional mediante su andamiaje de espías internos y sus múltiples aliados en Azerbaiyán, en el Kurdistán iraquí –con los renegados opositores de Mujahideen-el Khalq– y los separatistas baluchis de Pakistán y del país persa, no se diga los multitudinarios mercenarios afganos.

¡De milagro sobrevivió la teocracia chiíta!

Según FARS News, al tercer día de la guerra de Israel/EU contra Irán, los agentes israelíes “localizaron y bombardearon la entrada al búnker subterráneo del Supremo Consejo Nacional de Seguridad en Teherán al usar las bombas bunker buster”.

FARS News no explaya cómo y desde dónde fueron lanzadas las terríficas bombas y sólo comenta que en forma milagrosa, todos (sic) los funcionarios de alto nivel, incluyendo el presidente Masoud Pezeshkian (quien sufrió una leve herida en la pierna), escaparon por salidas de emergencia .

Agrega que “un espía es sospechoso de haber filtrado la ubicación (bit.ly/4kIFK2l)”. ¡Cómo abundan los espías en Irán, donde Netanyahu buscó repetir la decapitación cupular que sufrió Hezbolá en Líbano!

Según Monitor, Turquía comentó “haber advertido a Irán que Israel y el Mossad estaban preparando una extensa serie de asesinatos y ataques en Irán antes del inicio de la ‘guerra de los 12 días’”. Un funcionario turco exclamó que “Irán prefirió ignorar los datos de inteligencia, debido a que Teherán supuso (sic) que Israel limitaría sus ataques solamente a las plantas nucleares (bit.ly/3TGvQTL)”.

Pakistán Observer publicó que “Turquía alertó a Irán de un plan sospechoso del Mossad para asesinatos masivos en Teherán y en los centros de los guardianes de la revolución islámica antes de las tensiones militares recientes (bit.ly/40jmkJY)”.