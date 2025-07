A

unque la Secretaría de Hacienda de México negó las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por falta de pruebas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 50 sanciones, que en conjunto superan 185 millones de pesos, a los bancos Intercam y CIBanco, así como a la casa de bolsa Vector. Los cargos, revelados por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se refieren a la presunta facilitación de lavado de dinero del narcotráfico. Vector no fue sancionada por infringir las normas contra el blanqueo decapitales, recibió una multa de 27 millones de pesos por no notificar a sus clientes sobre cambios en la información de sus fondos, entre otras irregularidades. Intercam recibió 26 multas por más de 92 millones; CIBanco, 21 por más de 66 millones, y Vector, seis, por algo mas de 26 millones. Son sanciones relativamente light si se considera la magnitud de recursos que manejan y la gravedad de las acusaciones. ¿Entonces ya quedó cerrado el expediente? ¿Y la tormenta que se desató en torno al ex jefe de la oficina de la Presidencia del sexenio anterior, Alfonso Romo? Decían –sin probarlo– que había huido a Europa. Aparentemente las autoridades mexicanas ya se dieron por satisfechas, pero el Departamento del Tesoro podría tener otra opinión.

A contracorriente

Donald Trump prometió en campaña bajar la inflación, pero ésta se aceleró en junio como resultado de los aranceles. El Índice de Precios al Consumidor subió 2.7 por ciento interanual, el ritmo más acelerado desde febrero, según datos publicados por la Oficina de Estadística Laboral. La inflación subyacente –que excluye los precios volátiles de alimentos y energía y se considera un indicador fiable de las presiones inflacionarias–, también se incrementó 2.9 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. La teoría económica dice que para detener un proceso inflacionario deben subirse las tasas de interés para contener el consumo. Sin embargo, Trump intenta despedir al jefe de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, porque se resiste a su deseo de bajarlas.

Las mascotas

Algunas personas se pueden quedar sin comer antes que dejar con la panza vacía a sus mascotas. Eso ha abierto las puertas a un enorme negocio. La compañía Mars está por concluir una inversión de 3 mil 500 millones de pesos en su planta de alimentos para mascotas en Querétaro, la más grande del grupo en el mundo. La expansión ha generado mil empleos y posiciona a México como centro estratégico. Con producción nacional y aprovechando las reglas del T-MEC, exportan sin pago de aranceles. La planta produce 522 mil toneladas al año de alimentos de 90 marcas como Pedigree y Whiskas y exporta a Estados Unidos, Colombia y Argentina. El mercado mexicano va creciendo gracias al amor de los dueños a sus animalitos.