David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 23

Nueva York y Washington. Los secuestros de inmigrantes por agentes federales enmascarados fueron prohibidos temporalmente en Los Ángeles por un juez federal, pero continúan sin pausa en el resto del país. Mientras, el zar fronterizo insistió en que los oficiales federales pueden actuar contra personas por su apariencia física , lo cual confirma lo que sostienen los críticos: es una ofensiva contra personas no blancas, sobre todo latinos. Todo ello es parte de la incesante escalada de la guerra contra inmigrantes que, sorprendentemente, goza cada vez de menos apoyo de la opinión pública.

Las redadas en ciudades con electorados mayoritariamente anti-Trump, en los campos agrícolas de algunos estados, en estacionamientos de centros comerciales donde hay jornaleros buscando trabajo, en colonias latinas y contra comercios donde laboran inmigrantes, desde restaurantes hasta establecimientos de lavado de autos e incluso contra vendedores ambulantes, así como en escuelas, hospitales e iglesias y alrededor de tribunales de inmigración, siguen logrando su propósito de sembrar el clima de temor que busca el gobierno de Donald Trump.

La ofensiva antimigrante continúa con nuevas medidas y órdenes casi diarias. Esta semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) instruyó que de ahora en adelante a millones de inmigrantes indocumentados detenidos ya no les otorgará libertad bajo fianza, sino que serán encarcelados durante sus procesos, que pueden durar desde meses hasta años, reportó The Washington Post.

Por su parte, el llamado zar fronterizo, Tom Homan, fue claro durante una entrevista en la que aseguró que ICE y la Patrulla Fronteriza no requieren una causa probable para acercarse a alguien y detenerlo brevemente, sino sólo basarse en cómo hablan, el lugar donde se encuentran o su apariencia física . Se supone que en Estados Unidos las autoridades no pueden usar un perfil racial para detener a alguien.

Todo indica que el gobierno de Trump ampliará las deportaciones de inmigrantes detenidos a terceros países (no los de origen de los deportados) y que incluso, de acuerdo con nuevas medidas reportadas por The New York Times y The Washington Post, podrían expulsarlos en seis horas. Esto ha intensificado las preocupaciones de defensores y familiares ya alarmados por el envío de inmigrantes de otros países (sobre todo venezolanos) a una prisión brutal en El Salvador y el traslado de ocho a Sudán del Sur, sin que sus familiares hayan tenido noticia de ellos desde su deportación, el 4 de julio. Según el Times, el gobierno ha preguntado a más de 50 gobiernos del mundo si aceptarían migrantes de otros países deportados de Estados Unidos.

Un grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas señaló que esta práctica podría ser calificada de desapariciones forzadas y violatoria del derecho internacional. Pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura , advirtió la abogada Trina Realmuto, de la National Immigration Litigation Alliance, en entrevista con The Washington Post.

Y mientras el gobierno está acelerando los procesos judiciales contra migrantes, acaba de destituir a otros 15 jueces de inmigración (50 han sido despedidos en los últimos seis meses), reveló National Public Radio.