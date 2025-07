Lilian Hernández y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 25

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya una investigación contra el ex secretario de Gobernación y hoy senador por Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien está prófugo y es investigado por vínculos con el grupo criminal La Barredora.